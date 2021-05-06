Від фарбування кінчика нігтя звичним білим лаком варто відмовитися. Натомість сміливо експериментуйте зі зеленими, рожевими, блакитними та іншими відтінками. Манікюр матиме ефектніший вигляд, якщо погратися з принтами, формами і кольоровими поєднаннями. Надихайтеся ідеями від нейл-майстрині Heluviee.

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Ідеї для модного французького манікюру

Манікюрне комбо: пастельні відтінки та оригінальний дизайн

Біла класика з вишеньками

Скошений френч

Неонове поєднання

Манікюр у модному зеленому відтінку

Нейл-дизайн у стилі "Хід королеви"

Тваринний принт на кінчиках нігтів

Веселий манікюр для тих, хто любить експерименти

Стильний горошок

Рожева магія

 