От окрашивания кончика ногтя привычным белым лаком стоит отказаться. Зато смело экспериментируйте с зелеными, розовыми, голубыми и другими оттенками. Маникюр будет иметь более эффектный вид, если поиграться с принтами, формами и цветовыми сочетаниями. Вдохновляйтесь идеями от нейл-мастерицы Heluviee.

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Идеи для модного французского маникюра

Маникюрное комбо: пастельные оттенки и оригинальный дизайн

Белая классика с вишенками

Скошенный френч

Неоновое сочетание

Маникюр в модном зеленом оттенке

Нейл-дизайн в стиле "Ход королевы"

Животный принт на кончиках ногтей

Веселый маникюр для тех, кто любит эксперименты

Стильный горошек

Розовая магия

 