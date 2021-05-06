От окрашивания кончика ногтя привычным белым лаком стоит отказаться. Зато смело экспериментируйте с зелеными, розовыми, голубыми и другими оттенками. Маникюр будет иметь более эффектный вид, если поиграться с принтами, формами и цветовыми сочетаниями. Вдохновляйтесь идеями от нейл-мастерицы Heluviee.
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Маникюрное комбо: пастельные оттенки и оригинальный дизайн
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Маникюр в модном зеленом оттенке
Нейл-дизайн в стиле "Ход королевы"
Животный принт на кончиках ногтей
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Стильный горошек
Розовая магия