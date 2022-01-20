Косметологиня з Кореї, Шарлотта Чо зуміла описати в своїй книзі під назвою "Корейські секрети краси, або Культура бездоганної шкіри" найкращий варіант по догляду за шкірою. Він складається з 10 кроків і є універсальним для кожної жінки.

До слова Секрети корейського макіяжу: б'юті-поради

Варто зауважити, що кожен тип шкіри потребує індивідуально підібраних засобів, проте ключем для успіху є регулярність та старанність у виконанні усіх процедур. Хоч ці всі 10 принципів догляду за шкірою, на перший погляд, є довгими й одноманітними, але завдяки їм корейські жінки досягають таких вражаючих ефектів.

І Етап: Зняття макіяжу

Перше, про що потрібно пам’ятати – спати з "мейкапом" не можна. Це забороняють всі дерматологи та косметологи у світі. Аби дбайливо очистити шкіру від макіяжу, корейці винайшли спеціальні серветки на масляній основі, які легко знімають навіть стійкий макіяж.

ІІ Етап: Очищення шкіри обличчя гідрофільною олійкою

У кореянок існує таке невеличке правило: час, який ви витратили на те, щоб зробити макіяж, має дорівнювати часу який ви витратите на його зняття. Саме гідрофільна олійка на 100% вимиває залишки вашого макіяжу. Її також можна замінити на різноманітні пінки та муси, які глибоко очищають шкіру від косметики.

ІІІ Етап: Зволоження

Коли шкіра вже очищена від макіяжу, її неодмінно потрібно зволожити. Корейські косметологи радять використовувати тонер-зволожувач, нанести його потрібно якомога швидше після вмивання. Тонер створений на основі гіалуронової кислоти, інтенсивно зволожує шкіру, а також підготовлює шкіру до наступного етапу.



Зволоження шкіри / Фото Pexels

IV Етап: Есенції

Есенції належать до групи препаратів, які відновлюють водний баланс шкіри, мають рідку консистенцію та багатий склад. Найчастіше вони містять антиоксиданти, що висвітлюють шкіру, зволожувальні елементи, а також речовини, які додають сяйва шкірі – цей ефект кореянки називають "шок-шок".

V Етап: Сироватки

Цей крок є напевно найважливішим та має найбільший вплив на вашу шкіру, адже сироватки мають у декілька разів сильнішу концентрацію, аніж есенції. Різні складники сироватки борються з різними проблемами: якісь відповідають за висвітлення пігментації, інші – за ліфтинг-ефект, а є й ті, які підсушують прищики. Кореянки мають у своєму арсеналі три-чотири флакончики з різними сироватками, які дають потрібний їм ефект.

VI Етап: Маска

Щодо цього етапу немає чітких вказівок, які саме маски ви повинні використовувати, тут ви обираєте самі. Кореянки полюбляють саме тканинні маски або гелеві, які просочені потрібним складом, адже вони не висихають і шкіра впродовж 20 хвилин вбирає усі корисні речовини. Патчі під очі та на губи теж сюди входять та мають найрізноманітнішу дію.



Зволожувальна маска для обличчя / Фото Pexels

VII Етап: Крем для шкіри навколо очей

Шкіра навколо очей вимагає великої уваги, адже вона старіє найшвидше, бо дуже тонка, тому і перші зморшки з’являються під очима. Важливо наносити крем для очей безіменними пальцями (вони чинять найменший тиск) і бути обережними при нанесенні аби не подразнити слизову оболонку ока.

VIII Етап: Зволожувальний крем для обличчя та шиї

Не варто забувати про нанесення крему на шию, адже їй також потрібне зволоження та догляд. На цьому етапі зволожувальний крем відіграє роль захисника, він створює водно-жирову плівку, яка ніби захищає вашу шкіру після всіх маніпуляцій, які ви провели попередньо, а також крем значно зменшує ТПВ (трансепідермальну втрату води). Проте крем у корейському догляді відіграє другорядну роль, більш важливими є есенції та сироватки.

ІХ Етап: Нічна маска – сліпінг-пак

Цей крок потрібен нашій шкірі 1-2 рази на тиждень. Нічна маска є більш жирною і довго просочується у шкіру, проте після пробудження та змивання цієї маски ви відчуєте, що ваша шкіра зволожена, ніжна та пружна.

Х Етап: SPF – сонцезахисний крем

Не потрібно нехтувати сонцезахисним кремом у будь-яку пору, адже доведено, що УФ-промені згубно впливають на стан шкіри, адже з’являються пігментні плями. Що б не трапилось, але кореянки ніколи не вийдуть з дому без SPF, найкраще підійде захист "20-50". Чим вищий індекс, тим більше ультрафіолету блокує обраний вами засіб.

Догляд за шкірою як у кореянок: дивіться відео онлайн

Такий напрацьований догляд займе у вас буквально 15-20 хвилин, проте вам не зашкодить консультація з косметологом, який підбере для вас ідеальні засоби для догляду за шкірою. Сподіваємось, що вам підійдуть усі ці 10 кроків і стануть для вас чудовим способом, аби шкіра стала бездоганною.

Автор: Ірина Кріксон