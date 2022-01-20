Косметолог из Кореи Шарлотта Чо сумела описать в своей книге под названием "Корейские секреты красоты или Культура безупречной кожи" лучший вариант по уходу за кожей. Он состоит из 10 шагов и универсален для каждой женщины.

К слову Секреты корейского макияжа: бьюти-советы

Стоит отметить, что каждый тип кожи нуждается в индивидуально подобранных средствах, однако ключ к успеху – регулярность и усердие в выполнении всех процедур. Хотя все эти 10 принципов ухода за кожей, на первый взгляд, длинные и однообразные, но благодаря им корейские женщины достигают таких впечатляющих эффектов.

I Этап: Снятие макияжа

Первое, о чем нужно помнить – спать с "мейкапом" нельзя. Это запрещают все дерматологи и косметологи в мире. Чтобы бережно очистить кожу от макияжа, корейцы изобрели специальные салфетки на масляной основе, легко снимающие даже устойчивый макияж.

II Этап: Очистка кожи лица гидрофильным маслом

У кореянок существует такое небольшое правило: время, которое вы потратили на то, чтобы сделать макияж, должно быть равно времени, которое вы потратите на его снятие. Именно гидрофильное масло на 100% смывает остатки вашего макияжа. Его можно заменить на разнообразные пенки и муссы, которые глубоко очищают кожу от косметики.

III Этап: Увлажнение

Когда кожа уже очищена от макияжа, ее обязательно нужно увлажнить. Корейские косметологи советуют использовать тонер-увлажнитель, нанести его нужно как можно быстрее после умывания. Тонер создан на основе гиалуроновой кислоты, интенсивно увлажняет кожу, а также подготавливает кожу к следующему этапу.

Увлажнение кожи / Фото Pexels

IV Этап: Эссенция

Эссенции относятся к группе препаратов, которые восстанавливают водный баланс кожи, имеют жидкую консистенцию и богатый состав. Чаще всего они содержат антиоксиданты, осветляющие кожу, увлажняющие элементы, а также вещества, придающие сияние коже – этот эффект кореянки называют "шок-шок".

V Этап: Сыворотки

Этот шаг наверняка самый важный и имеет наибольшее влияние на вашу кожу, ведь у сывороток сильнее концентрация, чем в эссенциях. Различные составляющие сыворотки борются с разными проблемами: некоторые отвечают за осветление пигментации, другие – за лифтинг-эффект, а есть и те, которые подсушивают прыщики. Кореянки имеют в своем арсенале три – четыре флакончика с разными сыворотками, которые дают нужный им эффект.

VI Этап: Маска

На этот этап нет четких указаний, какие именно маски вы должны использовать, здесь вы выбираете сами. Кореянки любят именно тканевые маски или гелевые, пропитанные нужным составом, ведь они не высыхают и кожа в течение 20 минут впитывает все полезные вещества. Патчи под глаза и на губы тоже входят сюда и оказывают разное действие.

Увлажняющая маска для лица / Фото Pexels

VII Этап: Крем для кожи вокруг глаз

Кожа вокруг глаз требует большого внимания, ведь она стареет быстрее всего, потому что очень тонкая, поэтому и первые морщинки появляются под глазами. Важно наносить крем под глаза безымянными пальцами (они оказывают малейшее давление) и быть осторожными при нанесении, чтобы не раздражать слизистую глаза.

VIII Этап: Увлажняющий крем для лица и шеи

Не стоит забывать о нанесении крема на шею, ведь ей тоже нужно увлажнение и уход. На этом этапе увлажняющий крем играет роль защитника, он создает водно-жировую пленку, которая будто защищает вашу кожу после всех прошедших предварительно манипуляций, а также крем значительно уменьшает ТЭПВ (трансэпидермальную потерю воды). Однако крем в корейском уходе играет второстепенную роль, более важны эссенции и сыворотки.

IX Этап: Ночная маска – слипинг-пак

Этот шаг требуется нашей коже 1 – 2 раза в неделю. Ночная маска более жирная и долго просачивается в кожу, однако после пробуждения и смывания этой маски вы почувствуете, что ваша кожа увлажнена, нежна и упруга.

Х Этап: SPF – солнцезащитный крем

Не нужно пренебрегать солнцезащитным кремом в любое время, так как доказано, что УФ-лучи губительно влияют на состояние кожи, ведь появляются пигментные пятна. Что бы ни случилось, но кореянки никогда не выйдут из дома без SPF, лучше всего подойдет защита "20 – 50". Чем выше индекс, тем больше ультрафиолета блокирует выбранное вами средство.

Уход за кожей как у кореянок: смотрите видео онлайн

Такой наработанный уход займет у вас буквально 15 – 20 минут, однако вам не помешает консультация косметолога, который подберет для вас идеальные средства по уходу за кожей. Надеемся, что вам подойдут все эти 10 шагов и станут для вас отличным способом, чтобы кожа стала безупречной.

Автор: Ирина Криксон