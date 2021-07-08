Літо може слугувати чудовою причиною для того, щоб нарешті оновити склад своєї косметички. Тому в нагоді стане добірка із необхідних косметичних продуктів для майбутніх спекотних місяців.
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Яка косметика потрібна влітку?
- Пляжний аромат. Увійдіть в новий сезон з іншим ароматом. Придбайте парфуми, запах яких асоціюватиметься у вас з літом. Нехай це буде щось свіже, наповнене морськими нотками, можливо, жасмином та фруктами.
- Бальзам для губ. Це перший продукт, який потрібно покласти у літню косметичку. Щоб зекономити простір і гроші, купіть бальзам із червоним відтінком. Його одразу можна буде наносити на губи і використовувати замість рум’ян. Ефект буде ще кращим, бо бальзам зволожить відповідні ділянки на щоках.
- Сухий шампунь. Влітку не хочеться витрачати час на постійне миття та висушування волосся. Тоді сухий шампунь стане для вас найкращим другом. Він не заміть повноцінного очищення волосся та шкіри голови. Проте може трішки відтермінувати цю потребу.
- Рідкі тіні для повік. Виберіть колір свого літа. А потім придбайте 1 флакон рідких тіней для повік такого ж відтінку. Чому саме рідкі? Бо знову ж економія часу: вам знадобиться лише 10 секунд, щоб рівномірно нанести їх на повіку і отримати ідеальний макіяж очей.
Якою косметикою потрібно користуватися влітку / Фото Unsplash
- Сонцезахисний крем. Щоб не лише захищати шкіру від старіння через ультрафіолетові сонячні промені, а й отримувати задоволення від нанесення сонцезахисного крему, підійдіть до вибору свідомо. Зверніть увагу на такі характеристики: чи є в його складі багато мікроелементів та корисних кислот, чи має приємний запах, текстуру, зручну упаковку, прочитайте відгуки перед покупкою.
- Хайлайтер. Якщо по-справжньому сяяти, то влітку. Найдорожчий продукт не завжди дорівнює тому, що він є найкращим. Це правило також поширюється на хайлайтери. Важливо лише, щоб пігментація блискіток була хорошою. Для цього спробуйте нанести трішки продукту на зап’ясток руки і розтерти.
- Олія для тіла. Догляд за обличчям влітку дуже важливий, але не слід забувати про тіло. Сонце та високий рівень сухості можуть зовсім зневоднити ваше тіло. Тому придбайте баночку олії для тіла із запахом смачних свіжих фруктів і щоденно користуйтеся.
- Водостійка туш. Тут коментарі зайві. Фарбуйтеся нею лише, коли збираєтесь пірнати у морі чи басейні.
- Мінеральна пудра. Вона вирівняє тон шкіри, забере жирний блиск, легко ляже на шкіру і замаскує дрібні недоліки.
- Термальна вода. Вона збагачена мінеральними солями та мікроелементами. Коли влітку дуже пече сонце, то цей доглядовий засіб рятує вашу шкіру обличчя та тіло. Коли ви розпиляєте на себе термальну воду, то шкіра знову стає зволоженою.