3 відтінки у фарбуванні волосся, які вас старять: зіркові приклади – фото

Відтінок волосся відіграє важливу роль у загальному вигляді вашого образу. Інколи зміна кольору локонів може прибрати візуальну втому і виснаженість з обличчя, натомість додавши йому свіжості та сяйливості. Тому дізнайтеся про топ-3 відтінки волосся, які додають людині зайвого віку, щоб ніколи в них не фарбуватися.

Деякі відтінки шевелюри можуть мати ефектний вигляд на знімках у журналах, а в реальності візуально старять. Таких неоднозначних кольорів варто уникати, звісно, якщо ви не прихильниця кардинальних б’юті-перевтілень, як Біллі Айліш, Леді Гага чи інші селебріті.

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Відтінки волосся, які вас старять

Холодний попелястий "блонд"

Такий відтінок підкреслює всі недоліки шкіри на обличчя. А також холодний попелястий "блонд" підкреслює неестетичні лінії та зморшки.

Однотонний чорний

Брюнеткам, яким подобається чорний відтінок, варто додавати до нього красивих відблисків та переливів. Зокрема, зверніть увагу на більш "живі" кольори, які не виглядають так суворо та застаріло.

Червоне дерево

Один неправильний крок – фарбування матиме дешевий вигляд та ефект so last season. Тому або зверніться до дуже досвідченого колориста, або пофарбуйтеся в більш універсальний колір.