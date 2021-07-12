3 оттенка в окрашивании волос, которые вас старят: звездные примеры – фото

Оттенок волос играет важную роль в общем виде вашего образа. Иногда изменение цвета локонов может убрать визуальную усталость и истощенность с лица, но добавив ему свежести и сияния. Поэтому узнайте о топ-3 оттенках волос, которые добавляют человеку лишнего возраста, чтобы никогда в них не краситься.

Некоторые оттенки шевелюры могут иметь эффектный вид на снимках в журналах, а в реальности визуально старят. Таких неоднозначных цветов стоит избегать, конечно, если вы не поклонница кардинальных бьюти-перевоплощений, как Билли Айлиш, Леди Гага или другие селебрити.

Вам будет интересно: Укладка "девушка серфера": зачем наносить шампанское на волосы – революционный бьюти-лайфхак

Оттенки волос, которые вас старят

Холодный пепельный "блонд"

Такой оттенок подчеркивает все недостатки кожи на лице. А также холодный пепельный "блонд" подчеркивает неэстетичные линии и морщины.

Однотонный черный

Брюнеткам, которым нравится черный оттенок, стоит добавлять к нему красивых бликов и переливов. В частности, обратите внимание на более "живые" цвета, которые не выглядят так сурово и устарело.

Красное дерево

Один неправильный шаг – покраска будет иметь дешевый вид и эффект so last season. Поэтому либо обратитесь к очень опытному колористу, либо покрасьтесь в более универсальный цвет.