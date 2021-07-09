Літо надихає на зміни. Звичний образ можна освіжити та перевтілити на романтичний, елегантний чи навіть грайливий бунтарний новим кольором волосся. Зверніть увагу на 5 модних прикладів, які підштовхують на фарбування.

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5 трендових відтінків волосся, які варто спробувати влітку 2021

Рожеве золото

Такий відтінок "блонду" стилісти вважають дорогим, красивим і модним. Він додає образу особливого сяйва, яке поєднує в собі прохолодний ліловий, теплий золотистий та елегантний рожевий кольори. Відтінок рожевого золота на волоссі найбільше личитиме дівчатам кольоротипів "Весна" та "Осінь", а для володарок кольоротипу "Літо" підійде більш холодний рожевий і ліловий підтон.

Пісочний "блонд"

Якщо раніше платиновий "блонд" був на піку популярності і його встигли приміряти чимало знаменитостей, то тренд на натуральність спричинив появу нової тенденції – пісочного "блонду". Це світло-золотистий відтінок, які надає обличчя неймовірної свіжості та чарівності. Власницям сірих, блакитних і зелених очей такий відтінок волосся личитиме найбільше.

Соковитий апельсин

Прихильниці рудого кольору волосся будуть в захваті від наступного hair-тренду. Барвистий відтінок, який нагадує соковитий апельсин, підійде яскравим і неординарним дівчатам, яким подобається привертати до себе увагу. Аби отримати у результаті динамічний відтінок апельсину, колористи поєднують червоний і помаранчевий кольори. Волосся у стилі соковитого апельсину підкреслюватиме красу дівчат осіннього і весняного кольоротипів.

Глибокий чорний колір

Знаменитості віддають перевагу бездонному чорному волоссю навіть без медових чи каштанових відблисків. Чорний колір волосся дарує будь-якому образу ефектність, адже нагадує ніч без зірок на небі. Проте з ним варто бути обережною, аби не візуально не додати собі зайвих років, а обличчя хворобливого вигляду. Чорні пасма ідеально виглядатимуть на дівчатах зі смуглявою шкірою, а також на красунях зі світлим обличчям і темними від природи локонами.

Кава з льодом

Модний колір волосся утворюють за допомогою холодного каштанового відтінку з попелястими переливами. Така техніка фарбування надає шевелюрі незвичного, розкішного і благородного вигляду, а також нотку чарівної вишуканості. Перевага кольору в його універсальності. Якщо ви прагнете оновити імідж, але не готові до кардинальних змін, то волосся кольору кави з льодом ідеально підійде практично кожній дівчині.