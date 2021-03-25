Догляд за волоссям залежить не лише від регулярного та правильного використання різноманітних засобів, а й від вчасного походу до перукаря. Своєчасна стрижка може не лише допомогти зберігати шевелюру у чудовому стані, а й освіжить зовнішній вигляд.

Волосся потребує догляду так само, як і шкіра. Важливо разом із hair-майстром підібрати правильні засоби, а також регулярно відвідувати салон для оновлення стрижки. Цікаво Загроза від гребінця, фена та рушника: 5 грубих помилок у догляді за волоссям 4 ознаки необхідності стрижки Зачіска втратила форму. Якщо ви помічаєте, що волосся втратило об'єм, то скоріше за все потрібно записатися до перукаря, щоб освіжити стрижку. Правильні зрізи допоможуть волоссю швидше відновитися і шевелюра щодня виглядатиме ефектно навіть без спеціальної укладки.

Якщо ви помічаєте, що волосся втратило об'єм, то скоріше за все потрібно записатися до перукаря, щоб освіжити стрижку. Правильні зрізи допоможуть волоссю швидше відновитися і шевелюра щодня виглядатиме ефектно навіть без спеціальної укладки. Укладка займає більше часу. Ви вкладаєте волосся, як зазвичай, проте помічаєте, що зачіска виглядає ще гірше, ніж до початку процедури. Причиною цього може бути похмура погода або, коли час змінити шампунь Та, скоріш за все, вам терміново потрібно підстригтися. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sabina Särkkä (@sabinasarkka) Сухі та посічені кінчики. Це одна з перших ознак того, що час відвідати hair-майстра. Для того, щоб волосся завжди було доглянутим, необхідно стригти кінчики кожні 6-8 тижнів.

Це одна з перших ознак того, що час відвідати hair-майстра. Для того, щоб волосся завжди було доглянутим, необхідно стригти кінчики кожні 6-8 тижнів. Волосся частіше плутається. Нездорове та ламке волосся найбільше схильне до заплутування. Якщо вам важко розчесати шевелюру після миття без допомоги олійок чи інших спеціальних засобів, спробуйте підрівняти кінчики.