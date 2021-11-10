5 культових зачісок 90-х, які повернулись у моду

Ні для кого не секрет, що мода – справді циклічна. Щось кардинально змінюється, а щось повертається у первісному вигляді. До прикладу, зачіски, з яких ще кілька років тому модниці могли лиш сміятись. Тепер же вони просять перукарів повторити на голові стиль з 90-х. На що варто звернути увагу, аби не залишатись за бортом моди – дивіться далі.

Піксі

Про такий стиль зачісок говорять останні кілька тижнів. Щоразу більше зірок виходять у світ з такими стрижками та збирають компліменти у модних експертів. Hair-стилісти вже назвали таку зачіску наймоднішою у сезоні зима 2021 – 2022. Серед зірок, які вже "приміряли" на собі новий тренд з минулого, можна згадати модель Кайю Гербер, Кару Делевінь і Крістен Стюарт.

До слова Наймодніша стрижка зими – у стилі 90-х: як виглядає піксі



Кайя Гербер зі стрижкою піксі / Фото з інстаграму моделі

Стиль Рейчел Грін

Напевне, немає таких людей, які хоч б 1 раз не бачили знамениту Дженніфер Еністон в ролі Рейчел Грін в "Друзях". Багатошарова стрижка з рваними кінчиками підходить як для густого, так і тонкого волосся. Також волосся завжди можна вкласти за допомогою "брашу" та фена. Головним акцентом має бути прикореневий об'єм. Зараз з такою зачіскою часто з'являється на публіці Селена Гомес, Рене Зеллвегер та Кріссі Тейген.



Селена Гомес зі стрижкою у стилі "Рейчел Грін" / Фото з інстаграму співачки

Об'ємний фліп

Якщо у 90-тих така зачіска була дещо розкуйовдженою, то у 2021 стала більш витонченою. Для створення такого hair-образу потрібно зібрати волосся у високий кінський хвіт, а кінчики волосся підкрутити назовні або всередину. Для цього можна використати або стайлер, або фен та круглу щітку. Ця зачіска стала однією з улюблених у Кім Кардашян та Дженніфер Лопес.



Кім Кардашян полюбила об'ємний фліп / Фото з інстаграму зірки

Мікрочубчик

Якщо у 2010-х усі фанатіли від густого рівного чубчика, то зараз "селебріті" звертають увагу на рваний чубчик невеликої довжини. Його можна чудово стилізувати з кучерями, прямим волоссям, високим кінським хвостом та багатьма іншими зачісками. До того ж, він пасує практично усім та чудово освіжає образ. Серед тих, хто наважився на мікрочубчик, можна назвати Машу Єфросиніну та Пріянку Чопру.



Пріянка Чопра з мікрочубчиком / Фото з інстаграму акторки

Косички

Універсальна та грайлива зачіска тепер заслуговує місця на червоній доріжці, а не лише у спортивному залі. Сучасні знаменитості та їхні стилісти удосконалили косички, додаючи до них кільця, плетіння та стрічки, і така зачіска одразу "оживає" на волоссі. Також у 2021 році стало модним робити всього пару косичок посеред довгого розпущеного волосся. Тесса Томпсон, Кім Кардашян вже давно заплітають косички для найважливіших подій.



Тесса Томпсон з косичками / Фото з інстаграму зірки