Серед голлівудських зірок у 1990-х популярними були зухвалі стрижки, які підкреслюють переваги обличчя і візуально додають об'єму волоссю. Особливої уваги заслуговує біксі, які свого часу носили Мег Райан, Вайнона Райдер та Кортні Кокс.

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Біксі визнана наймоднішою стрижкою зими 2021

За словами експертів, взимку 2021 найбільш актуальною буде стрижка біксі. Варіант зухвалої зачіски є гібридом бобу та піксі. У ділянці потилиці слід робити стрижку технікою боб-каре, а центральну частину голови перукар повинен ділити на кілька частин, а потім у кожній з них використовувати техніку піксі.

Відома hair-стилістка Сем ЛаБелла зазначає, що біксі стане знову модною завдяки своїй можливості додавати образу сексуальності. Також вона пояснює, що потрібно знати про найгарячішу стрижку нового сезону, яка виглядатиме стильно та ефектно.

"Це дуже грайлива та дуже сексуальна стрижка. Піксі-боб-гібрид – більш універсальна стрижка, ніж класична піксі. Якщо ви шанувальниця бобу, то можете попросити свого стиліста зробити біксі, але зберегти довжину", – розповідає зіркова експертка з питань стилю і здоров'я волосся.



Як підстригти волосся взимку / Фото з інстаграму @angelinaisjesus



Біксі буде в тренді / Фото з інстаграму @this.is.mariah03



Як виглядає стрижка біксі / Фото з інстаграму @ediebcampbell



Стильна укладка / Фото з інстаграму @florencepugh



Вигляд ззаду стрижки біксі / Фото з інстаграму @hannahkleit