5 культовых причесок 90-х, которые вернулись в моду

Ни для кого не секрет, что мода действительно циклична. Что-то кардинально меняется, а что-то возвращается в первоначальный вид. К примеру, прически, из которых еще несколько лет назад модницы могли смеяться, а теперь просят парикмахеров сделать в стиле 90-х. На что стоит обратить внимание, чтобы не оставаться за бортом моды – смотрите далее.

Пикси

О таком стиле причесок говорят последние несколько недель. Каждый раз все больше звезд выходят в свет с такими стрижками и собирают комплименты у модных экспертов. Hair-стилисты уже назвали такую прическу самой модной в сезоне зима 2021 – 2022. Среди звезд, которые уже "примерили" на себе новый тренд из прошлого, можно вспомнить модель Кайю Гербер, Кару Делевинь и Кристен Стюарт.

К слову Самая модная стрижка зимы – в стиле 90-х: как выглядит пикси



Кайя Гербер со стрижкой пикси / Фото с инстаграма модели

Стиль Рэйчел Грин

Наверное, нет таких людей, которые хотя бы 1 раз не видели знаменитую Дженнифер Энистон в роли Рейчел Грин в "Друзьях". Многослойная стрижка с рваными кончиками подходит как для густых, так и тонких волос. Также волосы всегда можно уложить с помощью "браша" и фена. Главным акцентом должен быть прикорневой объем. Сейчас с такой прической часто появляется на публике Селена Гомес, Рене Зеллвегер и Крисси Тейген.



Селена Гомес со стрижкой в стиле "Рейчел Грин" / Фото из инстаграма певицы

Объемный флип

Если в 90-х такая прическа была несколько всклокоченной, то в 2021 стала более изящной. Для создания такого hair-образа нужно собрать волосы в высокий конский хвост, а кончики волос подкрутить наружу или внутрь. Для этого можно использовать либо стайлер, либо фен и круглую щетку. Эта прическа стала одной из любимых у Ким Кардашян и Дженнифер Лопес.



Ким Кардашян полюбила объемный флип / Фото с инстаграма звезды

Микро челка

Если в 2010-х все фанатели от густой ровной челки, то сейчас "селебрити" обращают внимание на рваную челку небольшой длины. Ее можно прекрасно стилизовать с кудрями, прямыми волосами, высоким конским хвостом и многими другими прическами. К тому же, она подходит практически всем и прекрасно освежает образ. Среди тех, кто решился на микро челку, можно назвать Машу Ефросинину и Приянку Чопру.



Приянка Чопра с микро челкой / Фото с инстаграма актрисы

Косички

Универсальная и игривая прическа теперь заслуживает места на красной дорожке, а не только в спортивном зале. Современные знаменитости и их стилисты усовершенствовали косички, добавляя к ним кольца, плетение и ленты, и такая прическа сразу "оживает" на волосах. Также в 2021 году стало модным делать всего пару косичек посреди длинных распущенных волос. Тесса Томпсон, Ким Кардашян уже давно заплетают косички для самых важных событий.



Тесса Томпсон с косичками / Фото с инстаграма звезды