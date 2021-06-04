5 трендових відтінків для фарбування рудого волосся

Рудоволосих красунь називають по-різному: рокові жінки, тихі скромниці, вибухові зірвиголови. У будь-якому випадку вони таки приваблюють до себе чимало уваги в кожній компанії. Якщо ви захотіли оновити свій рудий колір волосся або, навпаки, кардинально змінити імідж, то вибирайте з багатої палітри модних відтінків для фарбування. У 2021 серед найбільш трендових виділили 5 варіантів.

Варіацій рудого кольору волосся багато: різні відтінки бронзи, імбиру, гранату. Надихніться на б'юті-перевтілення добіркою наймодніших відтінків, які варто "приміряти" цього літа.

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Модні відтінки для рудоволосих

Темна мідь

Відтінок є унікальним і модним. Він володіє властивістю надавати образу неймовірну протяжність і сексуальність. Аби отримати відтінок ідеальної темної міді, не варто експериментувати самостійно – краще звернутися до професіонала.

Елегантна бронза

Вишуканий колір, який поєднав у собі відтінки мідного і приглушеного коричневого. Таке фарбування дасть більш стриманий ефект, але також дуже трендовий. Перевага "елегантної бронзи" у тому, що вона підходить жінкам будь-якого віку.

Безтурботний мідний

Колір додає образу літньої безтурботності. З ним ваші пасма нагадуватимуть промені сонця. Фарбування у такий відтінок підійде дівчатам з білосніжною і засмаглою шкірою. Мідний тон освіжатиме ваше обличчя і візуально омолоджуватиме.

Золотисто-каштановий

На нього варто звернути особливу увагу власницям темної або персикової шкіри. Щоб мати елегантний, дорогий і благородний вигляд, достатньо надати своїм локонам рудо-каштанового відтінку зі золотистими відблисками.

Вибуховий апельсин

Соковитий відтінок апельсину сподобається дівчатам, які не в захваті від яскравого втілення рудого. Найбільш гармонійно апельсинове волосся виглядатиме на красунях зі світлим тоном шкіри.