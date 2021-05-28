Щоб застосувати б'юті-лайфхак для накручування локонів без термоприладів, вам знадобиться пояс, шарф, рушничок чи звичайні панчохи, а також мус для вкладання волосся і 2 спеціальні гумки. Ви можете повторити оригінальний спосіб створення локонів на будь-якій довжині волосся.

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Як зробити красиві локони без плойки

  • Розділіть волосся на 2 частини, зробивши прямий проділ. Потім рівномірно нанесіть мус на шевелюру, щоб зачіска була стійкішою.
  • Пояс, рушник чи панчохи покладіть на голову перпендикулярно до проділу.
  • 1 частину волосся потрібно закріпити спеціальною гумкою разом з поясом, щоб ці пасма вам не заважали.
  • На боці, з яким ви вибрали працювати спершу, починайте заплітати волосся з боку чола. Для цього візьміть перше пасмо і обкрутіть навколо пояса у напрямку від обличчя.
  • Інше пасмо візьміть з ділянки потилиці і обкрутіть навколо пояса назустріч першому.
  • Тепер додайте до пасма трішки волосся і продовжуйте плетіння.
  • Повторіть ідентичну маніпуляцію з другим пасмом.
  • Заплітайте косичку, почергово підбираючи по пасму з боку чола і з боку потилиці, допоки не заплетете всю частину волосся.
  • Отриману косичку зафіксуйте гумкою.
  • Повторіть усе те саме з 2 частиною волосся.
  • Залишіть таку "зачіску " на декілька годин, а ще краще лягайте з нею спати. Якщо ваше волосся слухняне, то буде достатньо пари годин, аби зафіксувати локони.
  • Коли ви знімете пояс, рушник чи панчохи, локони можна розчесати або просто скуйовдити їх пальцями. Отриману форму зафіксуйте лаком для волосся.

Дивіться, як зробити красиві локони без плойки в домашніх умовах:

 