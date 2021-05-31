Часто розслаблений літній образ може зіпсувати зачіска, коли пасма сухі від морської води або переплуталися між собою. Проте волоссю після моря можна надати привабливого вигляду навіть без витрати дорогоцінного часу на постійне миття та укладання.

Дізнайтеся: Як зробити локони без плойки: б'юті-лайфхак за допомогою підручних засобів

Як доглядати за волоссям під час відпустки на морі

Стилісти переконані, що влітку зачіска повинна мати трішки недбалий і скуйовджений вигляд, бо це додає їй особливого стилю. Проте солона вода таки може пошкодити волосяну структуру, зробити шевелюру сухою, заплутаною, а шкіру голови – подразнювати.

Щоб уникнути усіх негативних наслідків, почніть догляд за волоссям на морі із нанесення маски з SPF перед купанням. Таким чином на волосинах утвориться бар'єр від солі, яка сушить і пошкоджує локони.

Також намагайтеся мити волосся прісною водою якомога швидше після купання. Для цього необов'язково спішити в душ у готельний номер. Достатньо змити сіль з волосся простою водою з пляшки або у пляжній душовій.

Аби відновити природний баланс pH волосся після купання в морі, деякі стилісти радять додати до води трішки лимонного соку або використовувати засоби для інтенсивного зволоження. Наприклад: спрей для глибокого кондиціювання або лосьйон для полегшення процесу розчісування волосся.

Якщо у вас специфічний тип волосся або стрижка (дуже довгі пасма, важкі), то сушіть його у високому хвості або пучку. Цей лайфхак допоможе зберегти об'єм на шевелюрі.

Належний догляд особливо необхідний кучерявому і хвилястому волоссі. Адже воно більш сприятливе до висушування при контакті з сонцем і морем. Тому на кучеряві локони наносіть інтенсивний кондиціонер одразу після морі. Щоб зберегти природну текстур волосся, закручуйте його навколо пальців під час висихання.

Цікаво й те, що морська вода володіє властивістю зміцнювати тонке волосся. Але після висихання його варто зібрати у зачіску, щоб воно не мало слабкого вигляду.

Якщо у вас коротка стрижка, то використайте солону воду, щоб зробити стильну укладку. Для цього достатньо провести вологими пальцями по шевелюру і трішки скуйовдити її. Власницям модного бобу можна просто прибрати волосся з обличчя. Таким чином ви надасте стрижці красивого й ефектного вигляду, а солона вода, яку вже увібрало волосся, допоможе йому зберігати форму.

Яку зачіску зробити на морі

Високий пучок

Універсальна зачіска, яку можна зробити як на сухому, так і на вологому волоссі. Щоб зафіксувати пучок, можна використати лише 1 спеціальну гумку чи декілька шпильок. Зачіска матиме більш стильний вигляд, якщо її прикрасити стрічкою або хусткою.

Коси

На довгому волоссі варто заплести пару косичок. Згодом їх можна трансформувати у віночок із плетіння на голові або в іншу зачіску. Якщо носити косички протягом дня, а потім розплести, то для пляжної вечірки красиві морські локони – вам забезпечені.

Ефект мокрого волосся

Укладка досі не втратила свою актуальність. Якщо у вас насправді буде вологе волосся, то чому б не зробити рівний проділ, зачесати пасма за вуха і насолоджуватися стильною зачіскою. Сіль допоможе зафіксувати волосся, і воно висихатиме рівномірно.

Кінський хвіст

Ще один різновид хвоста, який вдало доповнить денний і вечірній літній образ. Аби урізноманітнити зачіску, додавайте аксесуари: обідки, масивні гумки, стрічки, хустки та інші.

Аксесуари

Стильний аксесуар буде найкращим доповненням будь-якої пляжної укладки. Приховати не дуже акуратно зачесане волосся можна капелюхом, пов’язкою на голову або стильною хусткою.