Кілька експертів дали поради у глянцевому журналі для читачів та попросили уважно до них ставитись. Вони зазначають, що люди зараз є більш усвідомленими, ніж колись, щодо догляду та піклування за волоссям. Тому варто сподіватись, що на наступні поради читачі також звернуть увагу.

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1. Купіть нову хорошу розчіску

Найперше, що варто змінити у новому сезоні, – це щітку, яка лежить у вашій косметичці. Адже крім того, що ваше волосся втрачає вологу в сухі зимові місяці, сильний вітер може ще більше пошкодити волосся.

"Це особливо актуально для афро і кучерявого волосся. Під впливом сильного вітру волосся легше заплутується і коли ви розчісуєте його, ривки щітки можуть привести до їхньої ламкості і січеннякінчиків", – зазначила стиліст Шарлотта Менса.



Правильна щітка – важливий елемент догляду за волоссям / Фото Pexels

2. Зберігайте вологу за допомогою зволожуючих засобів

"Підвищення і зниження температури може швидко вивільнити вологу, роблячи волосся плоским, пересохлим і ламким", – говорить Майкл Лендон, креативний директор косметичного бренду Aveda. Він рекомендує звести до мінімуму миття голови шампунем, а більше звертати увагу на незмивні кондиціонери і поживні нічні засоби.

Інший експерт, Джон Пол Скотт з Salt Studio London, рекомендує завжди тримати в сумці незмивний мінікондиціонер, щоб ви могли зволожувати волосся протягом дня. Окрім цього він рекомендує для застосування різні нічні маски та сироватки для волосся без хімікатів.

3. Обережно ставтесь до фарбування

Експерти наголошують, щоб жінки були особливо обережними, коли захочуть оновити колір волосся у новому сезоні. Важливо пам'ятати про зміну погодних умов, тому, коли справа доходить до фарбування, вирішальне значення мають зміцнючі процедури. Тому не лінуйтесь попросити вашого перукаря підібрати доглядові засоби після фарбування, аби надовго зберегти новий колір та хороший стан вашого волосся.



Обережно ставтесь до процедури фарбування волосся / Фото Pexels

4. Тримайте шкіру голови здоровою

Не забувайте, що від пересушення та змін погоди варто берегти не лише шкіру обличчя і рук, а й голови. Не уникайте теплих головних уборів, а також доглядових засобів.

"Здорова шкіра голови – це здорове волосся. Існує багато відлущуючих засобів для шкіри голови, але в холодні місяці перевіряйте їхні зволожуючі властивості", – рекомендує Джон Пол Скотт.

5. Уникайте гарячої води

Хоча осіння погода дозволяє приймати гарячу ванну, миття голови такою водою може завдати шкоди.

"Гаряча вода може пошкодити кутикулу і зробити волосся дуже сухим", – каже Маса Охта, провідний терапевт бренду натуральних засобів по догляду за волоссям Leonor Greyl. "Замість цього захистіть цибулини волосин, промивши їх теплою водою".

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6. Зведіть до мінімуму використання стайлерів

Останніми роками особливо популярними стали різні браші, плойки та інші інструменти для вкладання волосся. Експерти рекомендують використовувати їх якомога рідше, замінивши їх на "народні методи": закручення волосся на шкарпетки, резинки, пояси та інші речі, яких можна побачити безліч в інтернет-просторі. Також не налягайте на сушіння волоссям феном, краще дочекайтесь, аби воно висохло самотужки.



Менше використовуйте термоприлади / Фото Pexels