Зазвичай власниці красивого хвилястого волосся прагнуть його випрямити і навпаки. Якщо ви також мрієте інколи носити укладки із прямими пасмами, але не хочете шкодити їхньому стану спеціальними термоприладами, то спробуйте 5 безпечних способів.