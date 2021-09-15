Випрямляч може сушити і травмувати волосся. Проте досягти ефекту прямої шевелюри можна й природними методами. Їхня перевага у відсутності термовпливу.
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- Маска для волосся. Результат використання випрямляча можуть дати спеціальні олії для волосся. Серед них: арганове, кокосове та мигдалеве. Такі продукти здатні проникати всередину волосини і закривати лусочки, що забезпечує гладкість і випрямлення волосся. Зокрема, ефективними є засоби із вмістом кератину – вони розгладжують і витягують шевелюру.
- Висушування холодним повітрям. Після миття, коли волосся вже частково висохло, розділіть шевелюру на рівні частини і досушіть феном. Важливо потім прохолодного повітря напрямляти вертикально вниз – від коренів до кінчиків. Паралельно спробуйте витягувати локони гребінцем. Таким чином ви полегшите собі завдання.
Секрети прямого волосся / Фото з інстаграму @romeestrijd
- Тога або тюрбан. Таким способом для випрямлення волосся звикли користуватися латиноамериканки. Аби досягти бажаного результату без випрямляча, помийте волосся, висушіть природним шляхом, розділіть на пасма і почергово замотуйте навколо голови, фіксуючи конструкцію шпильками. Після цього обгорніть голову хустинкою або рушником, лягайте спати, а зранку насолоджуйтеся прямими і рівними пасмами.
- За допомогою гумок. Цей спосіб доволі швидко і легко повторити. Для цього перед сном зберіть волосся в 2 низьких хвоста, від початку до кінця кожного із хвостиків натягніть еластичні гумки з інтервалом в 3 сантиметри. Коли прокинетеся зранку, то не забудьте зняти гумки і ретельно розчесати пряме волосся.
Природні способи випрямити волосся / Фото з інстаграму @romeestrijd
- Засоби для випрямлення. Також можна скористатися спеціальними шампунями і кондиціонерами, які ефективно випрямляють і додатково зволожують локони. Не менш дієвими є сироватки, що слід наносити на всю довжину волосся, а вони його швидко розгладять. Продуктом, до якого також варто придивитися, є спрей для випрямлення, який потрібно розподіляти по сухому або вологому волоссі. Проте зверніть увагу, щоб у його складі не було шкідливих силіконів.