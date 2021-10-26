Абстракція – наше все: як виглядає наймодніший манікюр цієї осені – ідеї для натхнення

Звісно, з моди вийшли акварельні шедеври на нігтях, але нейл-арт різної складності залишається серед головних трендів року. Якщо ви хочете пробувати щось, окрім однотонного покриття, зверніть увагу на абстрактний манікюр.

Абстрактні акценти на нігтях можуть бути виконані в мінімалістичному стилі, але при цьому вони мають не менш цікавий вигляд, ніж кольоровий френч і градієнтний манікюр. Повторити оригінальний осінній нейл-дизайн можна навіть своїми руками.

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Як виглядає наймодніший манікюр осені 2021

Абстрактний манікюр є простим у виконанні та водночас виглядає дуже незвично. Провідні нейл-майстри навіть не можуть дати чітке визначення цьому дизайну. Адже можливість експериментувати необмежена. Проте без правил не обійшлося: серед необхідних елементів абстрактного нейл-арту – заокруглені лінії різної товщини і довжини. Запам’ятайте, що в цьому дизайні прямих ліній не повинно бути.

Далі сміливо покладайтеся на свою фантазію і почуття стилю. Вигнуті лінії можуть бути як зовсім тонкими, так і покривати половину вашої нігтьової пластини. Прихильницям мінімалізму підійде манікюр в одному кольорі з нейтральної палітри. Він матиме стильний і непомітний вигляд, що буде ідеально на кожен день. Якщо ви прагнете створити яскравий нейл-дизайн, то поєднуйте декілька кольорів для покриття: вибирайте відтінки синього, зеленого, жовтого і ультрамодного фіолетового.

Однією з головних переваг абстрактного манікюру є те, що він вдало виглядає на нігтях будь-якої довжини і форми, тому спробувати його варто всім. Новий нейл-тренд залишиться популярним ще декілька сезонів. Здогадки підтвердили моделі, які виходили на подіум у весняно-літньому показі Peter Do з таким незвичайним манікюром.

Надихайтеся стильними ідеями.



Модний манікюр / Фото з інстаграму @thehangedit



Яскравий абстрактний дизайн нігтів / Фото з інстаграму @thehangedit



Елегантна ідея для манікюру / Фото з інстаграму @thehangedit



Оригінальний нейл-дизайн / Фото з інстаграму @nail.art.by.tea



Чорна класика / Фото з інстаграму @nail.art.by.tea



Пастельна насолода / Фото з інстаграму @nail.art.by.tea



Манікюр у трендових зелених відтінках / Фото з інстаграму @overglowedit



Покриття більшої частини нігтьової пластини / Фото з інстаграму @overglowedit