Абстракция – наше все: как выглядит самый модный маникюр этой осени – идеи для вдохновения

Конечно, из моды вышли акварельные шедевры на ногтях, но нейл-арт разной сложности остается среди главных трендов года. Если вы хотите пробовать что-нибудь кроме однотонного покрытия, обратите внимание на абстрактный маникюр.

Абстрактные акценты на ногтях могут быть выполнены в минималистическом стиле, но при этом они выглядят не менее интересно, чем цветной френч и градиентный маникюр. Повторить оригинальный осенний нейл-дизайн можно даже своими руками.

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Как выглядит самый модный маникюр осени 2021

Абстрактный маникюр прост в исполнении и одновременно выглядит очень необычно. Ведущие нейл-мастера даже не могут дать четкого определения этому дизайну. Ведь возможность экспериментировать неограничена. Однако без правил не обошлось: среди необходимых элементов абстрактного нейл-арта – скругленные линии разной толщины и длины. Помните, что в этом дизайне прямых линий не должно быть.

Далее смело полагайтесь на свою фантазию и чувство стиля. Изогнутые линии могут быть как совсем тонкими, так и покрывающими половину вашей ногтевой пластины. Поклонницам минимализма подойдет маникюр в одном цвете из нейтральной палитры. Он будет выглядеть стильно и незаметно, что идеально на каждый день. Если вы хотите создать яркий нейл-дизайн, то сочетайте несколько цветов для покрытия: выбирайте оттенки синего, зеленого, желтого и ультрамодного фиолетового.

Одним из главных преимуществ абстрактного маникюра является то, что он удачно смотрится на ногтях любой длины и формы, поэтому попробовать его стоит всем. Новый нейл-тренд останется популярен еще несколько сезонов. Предположения подтвердили модели, выходившие на подиум в весенне-летнем показе Peter Do с таким необычным маникюром.

Вдохновляйтесь стильными идеями.

Модный маникюр / Фото из инстаграма @thehangedit

Яркий абстрактный дизайн ногтей / Фото из инстаграма @thehangedit



Элегантная идея для маникюра / Фото из инстаграма @thehangedit

Оригинальный нейл-дизайн / Фото из инстаграма @nail.art.by.tea

Черная классика / Фото из инстаграма @nail.art.by.tea



Пастельное наслаждение / Фото из инстаграма @nail.art.by.tea

Маникюр в трендовых зеленых оттенках / Фото из инстаграма @overglowedit

Покрытие большей части ногтевой пластины / Фото из инстаграма @overglowedit