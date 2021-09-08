Афрокучері – тренд осені 2021: модні ідеї, які варто повторити, щоб зробити образ стильним

Кучері здатні урізноманітнити будь-яку укладку та надати образу оригінального й модного вигляду. Афрокучері стали одним із головних hair-трендів 2021. Вони будуть особливо актуальними восени, тому надихайтеся трендовими прикладами, вчіться накручувати волосся у стилі афро та поспішіть показати об’ємну укладку світу.

Афрокучері – це щільні локони середнього розміру, які додають волоссю об'єму та гладкості. Якщо правильно накрутити волосся у стилі афро, то кучері буде неможливо відрізнити від натуральних. Якщо ви не хочете експериментувати в домашніх умовах, то запишіться до професійного стиліста зачісок.

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Накрутити маленькі кучері можна за допомогою спеціальної плойки або скористатися лайфхаком, який вимагає трохи часу, тому наберіться терпіння. Для 2 способу вам знадобляться: гребінець, спрей із чистою простою водою, соломинки для напоїв (екодружним рішенням будуть соломинки зі стеблин жита й очерету) та маленькі силіконові гумки для волосся.

Вимийте волосся. Коли воно повністю висохне, ретельно розчешіть пасма.

Нанесіть пінку для волосся, яку можна замінити простою водою. Зволожуйте шевелюру поступово по всій довжині спеціальною пінкою або водою, щоб кучері були стійкими.

Щоб накрутити волосся, виділяйте по одному маленькому пасму. Почніть із передньої частини голови. Візьміть соломинку і зафіксуйте її однією рукою якомога ближче до коренів. Другою рукою починайте накручувати перше пасмо від обличчя на соломинку. При цьому стягуйте вибрану частинку волосся так, щоб на соломинці вийшов закручений джгутик, а не просто намотані локони.

Опісля загніть соломинку з одного боку, щоб вона тримала волосся, і зафіксуйте гумкою. Потім докрутіть пасмо до самої шкіри голови і зігніть другий бік соломинки. Знову закріпіть його гумкою.

Накрутіть решту волосся за тією ж технікою. Для зручності розділіть його на більші секції, з яких братимете менші пасма.

Залишіть таке плетіння на 8 – 10 годин. Тому краще процедуру накручування робити перед сном, щоб на ранок у вас вже були трендові афрокучері.

Розпускати кучері – найприємніший момент. При цьому намагайтеся їх розподілити пальцями для створення більшого об'єму. Результат можна зафіксувати лаком для волосся.

коли будете відчувати, що волосся добре висохло після нанесення пінки, то повторно зволожте його невеликою кількістю води, аби воно не електризувалося.

Афрокучері матимуть ідеальний вигляд як на середньому, так і на довгому волоссі. Погляньте на красиві ідеї модної укладки.

Афрокучері – тренд осені 2021



Афрокучері виглядають неймовірно / Фото з інстаграму @chiarascelsi



Як накрутити афрокучері / Фото з інстаграму @kika-style



Милі кучері / Фото з інстаграму @julz_seven



Модна укладка / Фото з інстаграму @jlo



Ефектні локони / Фото з інстаграму @tanyakizko



Об'єм завдяки афрокучерям / Фото з інстаграму @tinakunakey