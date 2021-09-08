Афрокудри – тренд осени 2021: модные идеи, которые стоит повторить, чтобы сделать образ стильным

Кудри способны разнообразить любую укладку и придать образу оригинальный и модный вид. Афрокудри стали одним из главных hair-трендов 2021. Они будут особенно актуальны осенью, поэтому вдохновляйтесь трендовыми примерами, учитесь накручивать волосы в стиле афро и поспешите показать объемную укладку миру.

Афрокудри – это плотные локоны среднего размера, которые придают волосам объем и гладкость. Если правильно накрутить волосы в стиле афро, то кудри будет невозможно отличить от натуральных. Если вы не хотите экспериментировать в домашних условиях, то запишитесь к профессиональному стилисту причесок.

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Накрутить маленькие кудри можно с помощью специальной плойки или воспользоваться лайфхаком, который требует немного времени, поэтому наберитесь терпения. Для 2 способа вам понадобятся: расческа, спрей с чистой простой водой, соломинки для напитков (эко дружественным решением будут соломинки из стеблей ржи и тростника) и маленькие силиконовые резинки для волос.

Вымойте волосы. Когда они полностью высохнут, тщательно расчешите пряди.

Нанесите пенку для волос, которую можно заменить простой водой. Увлажняйте шевелюру постепенно по всей длине специальной пенкой или водой, чтобы кудри были стойкими.

Чтобы накрутить волосы, выделяйте по одной маленькой пряди. Начните с передней части головы. Возьмите соломинку и зафиксируйте ее одной рукой как можно ближе к корням. Второй рукой начинайте накручивать первую прядь от лица на соломинку. При этом стягивайте выбранную часть волос так, чтобы на соломинке получился закрученный жгутик, а не просто намотаны локоны.

После загните соломинку с одной стороны, чтобы она держала волосы, и зафиксируйте резинкой. Затем докрутите прядь до самой кожи головы и согните вторую сторону соломинки. Снова закрепите его резинкой.

Накрутите оставшиеся волосы по той же технике. Для удобства разделите его на более крупные секции, из которых будете брать меньшие пряди.

Оставьте такое плетение на 8-10 часов. Поэтому лучше процедуру накручивания делать перед сном, чтобы на утро у вас уже были трендовые афрокудри.

Распускать кудри – самый приятный момент. При этом старайтесь их распределить пальцами для создания большего объема. Результат можно зафиксировать лаком для волос.

когда будете чувствовать, что волосы хорошо высохли после нанесения пенки, то повторно увлажните их небольшим количеством воды, чтобы они не электризовались.

Афрокудри будут иметь идеальный вид как на средних, так и на длинных волосах. Взгляните на красивые идеи модной укладки.

Афрокудри– тренд осени 2021



Афрокудри выглядят невероятно / Фото из инстаграма @chiarascelsi



Как накрутить афрокудри / Фото из инстаграма​ @kika-style



Милые кудри / Фото из инстаграма​ @julz_seven



Модная укладка / Фото из инстаграма​ @jlo



Эффектные локоны / Фото из инстаграма​ @tanyakizko



Объем благодаря афрокудрям / Фото из инстаграма​ @tinakunakey