Аби урізноманітнити вашу звичну укладку, достатньо накрутити волосся. Адже красиві кучері – це завжди стильно і модно. Зокрема, зробити локони дуже просто і не завжди для цього потрібна спеціальна плойка. Існує чимало народних методів, які допомагають професійно накрутити кучері.

Не чекайте особливої нагоди, щоб створити привабливі локони. Адже бути красивою потрібно щодня. Для цього вам знадобляться 5 дієвих методів для накручування волосся в домашніх умовах.

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Як накрутити волосся: домашні способи

Бігуді

Це давній та класичний спосіб накручування волосся. Укладку за допомогою бігудів робили ще наші бабусі. Тоді вони чудово обходилися без спеціальних термоприладів. Аби повторити нетрадиційне створення локонів вам потрібно розділити волосся на пасма, кожне з яких слід обмотати навколо бігудів і закріпити. Тепер лягайте спати, а зранку матимете стильні кучері. У наш час бігуді значно вдосконалили та існує декілька їхніх видів. Тому обирайте на свій смак, залежно від типу волосин, бажаного об’єму та стилю локонів, які хочете отримати в результаті.

Тканина

Такий спосіб є більш зручним. Адже спати на бігудях буває некомфортно. Якщо захочете спробувати накрутити волосся за допомогою тканини, то вам знадобиться кілька її вузьких смужок. Накручуйте вологі пасма на тканину, залишаючи кілька сантиметрів по краях, аби потім їх зав’язати та закріпити біля голови. Зранку зніміть смужки та закріпіть укладку спеціальним лаком.

Плойки

Якщо вам потрібно створювати локони регулярно та швидко, то спеціальні плойки слугуватимуть найкращим способом. Але перед кожним накручуванням не забувайте наносити термозахист. Тоді почергово починайте накручувати кожне пасмо. Після процедури легенько скуйовдіть волосся біля коренів, щоб додати йому модного об’єму. Регулювати стиль локонів можна за допомогою густини пасм: беріть великі пасма, аби отримати акуратні та плавні локони, а дрібні – для ефекту афрокучерів.

Кичка для волосся

Для тих хто турбується про стан волосся та не хоче пошкоджувати його різноманітними термоприладами існує інший спосіб отримання привабливих локонів. Волосся можна накрутити, використовуючи 1 або декілька кичок. Щоб створити кучері таким методом, розділіть вологу шевелюру на кілька частин, закрутіть пасма в пучки, перев’яжіть спеціальними гумками та залиште на декілька годин. Лише тоді, коли волосся повністю висохне, у вас будуть привабливі хвилі на волоссі. Важливо, що густе та довге волосся не варто накручувати таким способом, бо воно не зможе добре триматися.

Косички

Дієвим б’юті-лайфхаком для створення красивих кучерів є попереднє плетіння звичайних косичок. Коли помиєте волосся і трішки його підсушите, то заплетіть його в коси. Від кількості косичок залежить об’єм майбутньої укладки. Потім сміливо лягайте спати, а зранку розплетіть коси та зафіксуйте локони спеціальним засобом.