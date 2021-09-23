Анна Трінчер приголомшила фанів новим манікюром: ефектне відео
Джерело:інстаграм Анни Трінчер
Власницею найдовших нігтів в українському шоу-бізнесі є популярна співачка Анна Трінчер. Вона завжди вражає публіку неординарним манікюром. Днями виконавиця наростила нігті довжиною 12 сантиметрів.
Анна Трінчер обожнює експериментувати з манікюром і постійно вражає шанувальників яскравими фарбами. Новий дизайн нігтів виконавиці вкотре приголомшив публіку.
Дивіться також Час для оновленого тренду з минулого: мармуровий манікюр – хіт осені 2021
Новий манікюр Анни Трінчер
Зірка наростила нігті довжиною 12 сантиметрів. На одній руці їх пофарбували в молочний колір і задекорували різними камінцями, а на іншій – в чорний колір з різноманітними ланцюжками, кільцями тощо.
Реакція мережі
Однак у коментарях підписники артистки про такий манікюр залишають здебільшого негативні відгуки. Вони не розуміють, як з такими нігтями можна виконувати повсякденні справи.
- "Жах".
- "Як можна ходити з такими довгими (нігтями – Showbiz 24)?"
- "А що в них гарного?"
- "Як з такими кігтями можна жити?"
- "Занадто довгі".
Але є й ті прихильники знаменитості, яким її новий манікюр сподобався.
- "Гарні!"
- "Вогонь!"
- "Кльові нігті!"
- "Шикарні!"
- "Класний манікюр!"
Фото нігтів Анни Трінчер
Пропонуємо переглянути, який дизайн манікюру Анна обирала раніше. Вона неодноразово заявляла, що має найдовші нігті серед українських співачок, і приголомшувала неординарними ідеями.
Манікюр Анни Трінчер / Фото з інстаграму співачки
Манікюр Анни Трінчер / Фото з інстаграму співачки
Манікюр Анни Трінчер / Фото з інстаграму співачки
Манікюр Анни Трінчер / Фото з інстаграму співачки
Манікюр Анни Трінчер / Фото з інстаграму співачки