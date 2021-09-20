Ефектний мармуровий манікюр можна отримати у результаті змішування насичених лаків. Насамперед варто звернути увагу на всі відтінки зеленого, шоколадного, сірого, синього і червоного. Нагадаємо, що мармуровий дизайн має найбільш вдалий вигляд на мигдалевій та овальній формах нігтів.
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Якщо ви прихильниця експериментів, то спробуйте відтворити на своїх нігтях мармуровий френч або манікюр з додаванням гліттеру. Дівчата, яким до вподоби мінімалістичний стиль, можуть обмежитися мармуровим дизайном лише на 1 чи 2 нігтях.
У мармуровому нейл-дизайні цікаво те, що він є натхненним природою – імітація натурального каменю. Також кожен ніготь з таким малюнком є унікальним і неповторним. Для створення модного манікюру можна використовувати одразу декілька кольорів, а легку та цікаву технологію зможе повторити навіть новачок.
Як повторити мармуровий манікюр в домашніх умовах
- Розріжте плівку на 2 смужки, добре зімніть.
- Заздалегідь нанесіть на шкіру рук, зокрема пропрацюйте ділянку навколо нігтів, жирний крем або вазелін, який вбере в себе надлишки лаку.
- Надайте нігтьовій пластині належного вигляду: підпиліть, приберіть кутикулу.
- Нанесіть на нігті основу і дайте їй повністю висохнути.
- Намалюйте нігті базовим кольором. Подбайте, аби лак ліг рівно і щільно: не просвічувався і не утворював нерівномірних смужок. Якщо відтінок світлий, можна покрити подвійним шаром основи. Зачекайте, аби лак добре висох.
- На фольгу капніть лаки інших кольорів.
- Зім'яту плівку притисніть до капель, а потім покладіть легенький штамп на фользі, щоб прибрати залишку лаку.
- Наступний штам кладіть на ніготь.
- Зачекайте, допоки лак висохне.
- Отриманий малюнок зафіксуйте прозорим лаком.
- Повторіть маніпуляцію зі всіма нігтями.
Також можна скористатися апельсиновою паличкою, аби повторити бажаний дизайн.
Ідеї для мармурового манікюру
Осінній манікюр / Фото з інстаграму @allure
Варіант у яскравих відтінках / Фото з інстаграму @heymichellelee
Модний колір для манікюру / Фото з інстаграму @beautyworksbyamy
Класичний мармуровий манікюр / Фото з інстаграму @lvivska_studio
Оригінальний френч / Фото з інстаграму @kasia_warmuz_instruktor
Нейл-дизайн у нейтральних відтінках / Фото з інстаграму @nasiba.nails.spb