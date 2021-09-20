Ефектний мармуровий манікюр можна отримати у результаті змішування насичених лаків. Насамперед варто звернути увагу на всі відтінки зеленого, шоколадного, сірого, синього і червоного. Нагадаємо, що мармуровий дизайн має найбільш вдалий вигляд на мигдалевій та овальній формах нігтів.

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Якщо ви прихильниця експериментів, то спробуйте відтворити на своїх нігтях мармуровий френч або манікюр з додаванням гліттеру. Дівчата, яким до вподоби мінімалістичний стиль, можуть обмежитися мармуровим дизайном лише на 1 чи 2 нігтях.

У мармуровому нейл-дизайні цікаво те, що він є натхненним природою – імітація натурального каменю. Також кожен ніготь з таким малюнком є унікальним і неповторним. Для створення модного манікюру можна використовувати одразу декілька кольорів, а легку та цікаву технологію зможе повторити навіть новачок.

Як повторити мармуровий манікюр в домашніх умовах

Розріжте плівку на 2 смужки, добре зімніть.

Заздалегідь нанесіть на шкіру рук, зокрема пропрацюйте ділянку навколо нігтів, жирний крем або вазелін, який вбере в себе надлишки лаку.

Надайте нігтьовій пластині належного вигляду: підпиліть, приберіть кутикулу.

Нанесіть на нігті основу і дайте їй повністю висохнути.

Намалюйте нігті базовим кольором. Подбайте, аби лак ліг рівно і щільно: не просвічувався і не утворював нерівномірних смужок. Якщо відтінок світлий, можна покрити подвійним шаром основи. Зачекайте, аби лак добре висох.

На фольгу капніть лаки інших кольорів.

Зім'яту плівку притисніть до капель, а потім покладіть легенький штамп на фользі, щоб прибрати залишку лаку.

Наступний штам кладіть на ніготь.

Зачекайте, допоки лак висохне.

Отриманий малюнок зафіксуйте прозорим лаком.

Повторіть маніпуляцію зі всіма нігтями.

Також можна скористатися апельсиновою паличкою, аби повторити бажаний дизайн.

Ідеї для мармурового манікюру



Осінній манікюр / Фото з інстаграму @allure



Варіант у яскравих відтінках / Фото з інстаграму @heymichellelee



Модний колір для манікюру / Фото з інстаграму @beautyworksbyamy



Класичний мармуровий манікюр / Фото з інстаграму @lvivska_studio



Оригінальний френч / Фото з інстаграму @kasia_warmuz_instruktor