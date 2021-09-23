Анна Тринчер ошеломила фанов новым маникюром: эффектное видео
Источник:инстаграм Анны Тринчер
Обладательницей самых длинных ногтей в украинском шоу-бизнесе является популярная певица Анна Тринчер. Она всегда поражает публику неординарным маникюром. На днях исполнительница нарастила ногти длиной 12 сантиметров.
Анна Тринчер обожает экспериментировать с маникюром и постоянно поражает поклонников яркими красками. Новый дизайн ногтей исполнительницы в очередной раз ошеломил публику.
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Новый маникюр Анны Тринчер
Звезда нарастила ногти длиной 12 сантиметров. На одной руке их накрасили молочным цветом и задекорировали различными камнями, а на другой – черным цветом с различными цепочками, кольцами и тому подобное.
Реакция сети
Однако в комментариях подписчики артистки о таком маникюре оставляют в основном негативные отзывы. Они не понимают, как с такими ногтями можно выполнять повседневные дела.
- "Ужас".
- "Как можно ходить с такими длинными (ногтями – Showbiz 24)?"
- "А что в них хорошего?"
- "Как с такими когтями можно жить?"
- "Слишком длинные".
Но есть и поклонники знаменитости, которым ее новый маникюр понравился.
- "Красивые!"
- "Огонь!"
- "Клёвые ногти!"
- "Шикарные!"
- "Классный маникюр!"
Фото ногтей Анны Тринчер
Предлагаем посмотреть, какие дизайны маникюра Анна выбирала раньше. Она неоднократно заявляла, что имеет самые длинные ногти среди украинских певиц, и поражала неординарными идеями.
Маникюр Анны Тринчер / Фото с инстаграма певицы
Маникюр Анны Тринчер / Фото с инстаграма певицы
Маникюр Анны Тринчер / Фото с инстаграма певицы
Маникюр Анны Тринчер / Фото с инстаграма певицы
Маникюр Анны Тринчер / Фото с инстаграма певицы