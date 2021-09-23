Анна Тринчер ошеломила фанов новым маникюром: эффектное видео

Обладательницей самых длинных ногтей в украинском шоу-бизнесе является популярная певица Анна Тринчер. Она всегда поражает публику неординарным маникюром. На днях исполнительница нарастила ногти длиной 12 сантиметров.

Анна Тринчер обожает экспериментировать с маникюром и постоянно поражает поклонников яркими красками. Новый дизайн ногтей исполнительницы в очередной раз ошеломил публику.

Смотрите также Время для обновленного тренда из прошлого: мраморный маникюр – хит осени 2021

Новый маникюр Анны Тринчер

Звезда нарастила ногти длиной 12 сантиметров. На одной руке их накрасили молочным цветом и задекорировали различными камнями, а на другой – черным цветом с различными цепочками, кольцами и тому подобное.

Реакция сети

Однако в комментариях подписчики артистки о таком маникюре оставляют в основном негативные отзывы. Они не понимают, как с такими ногтями можно выполнять повседневные дела.

"Ужас".

"Как можно ходить с такими длинными (ногтями – Showbiz 24)?"

"А что в них хорошего?"

"Как с такими когтями можно жить?"

"Слишком длинные".

Но есть и поклонники знаменитости, которым ее новый маникюр понравился.

"Красивые!"

"Огонь!"

"Клёвые ногти!"

"Шикарные!"

"Классный маникюр!"

Фото ногтей Анны Тринчер

Предлагаем посмотреть, какие дизайны маникюра Анна выбирала раньше. Она неоднократно заявляла, что имеет самые длинные ногти среди украинских певиц, и поражала неординарными идеями.



Маникюр Анны Тринчер / Фото с инстаграма певицы



Маникюр Анны Тринчер / Фото с инстаграма певицы



Маникюр Анны Тринчер / Фото с инстаграма певицы



Маникюр Анны Тринчер / Фото с инстаграма певицы



Маникюр Анны Тринчер / Фото с инстаграма певицы