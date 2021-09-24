Насичений колір брів, стійка матова тональна основа і шалено яскраві нігті цієї осені стали неактуальними. Пропонуємо переглянути всі 5 б'юті-антитрендів, а також способи, як можна залишитися модною і стильною.

До слова Манікюр на осінь 2021: головні нейл-тренди наступного сезону

5 антитрендів у б'юті-сфері

Занадто яскравий манікюр

Багато стразів, поєднання неонових кольорів і малюнки у всіх кольорах райдуги, – ось, про що варто забути. Звичайно, якщо вам імпонує яскравий манікюр, насичені кольори чи геометрія на кінчиках нігтів, то в цьому можна собі не відмовляти. Та варто пам'ятати, що у тренд входить мінімалізм: прозорі, ніжні кольори або ж тільки доглядові засоби для нігтів.



Альтернатива антитрендам осені / Фото з інстаграму Гаррієт Вестморленд

Щільна тональна основа

Бездоганний макіяж на обличчі та тон, який перекриває усі деталі вашого обличчя, вже не в тренді. Знаменитості пропагують натуральність і самі фотографуються з мінімальною кількістю макіяжу. Природа створила нас прекрасними автоматично, тому про це варто пам'ятати. Якщо хочеться зафарбувати акне чи синяву під очима, для повсякденного макіяжу можна використати невелику кількість консилера.



Альтернатива антитрендам осені / Фото з інстаграму К'яри Ферраньї

Темний колір брів

Останнім часом багато дівчат звертаються до послуг пудрового напилення брів і татуажу. Однак цього слід уникати й лише злегка підкреслювати свої брови. Якщо здається, що природний колір ваших брів занадто світлий, можна підкреслити їх олівцем або тінями, та лише трішки. "Неслухняні" брови допоможе вкласти прозорий гель.



Альтернатива антитрендам осені / Фото з інстаграму Гейлі Бібер

"Все й одразу"

Велику популярність здобув тренд у макіяжі робити акцент або на очах, або на губах. Він досі актуальний, та це не означає, що слід наносити на повіки, наприклад, і темні тіні, і стрілки, і стрази водночас. Можна вдовольнитися одною геометричною стрілкою або вишуканим поєднанням тіней. На губи пропонуємо наносити помади глибоких і розкішних кольорів.



Альтернатива антитрендам осені / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі

Багатошаровий догляд

Кілька років тому особливо успішною у країнах Європи стала корейська косметика, а саме, засоби за доглядом. Вони могли поєднувати у собі кілька ступенів – пілінг, скраб, сироватки, олійки, патчі, маски й креми. Тренд усвідомленого споживання приніс за собою косметичний мінімалізм. Не варто відмовлятися від зволожувального крему чи улюблених масок, однак витрачати годину за дзеркалом – не варіант.



Альтернатива антитрендам осені / Фото з інстаграму lydia millen