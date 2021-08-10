Осінній сезон розпочнеться вже через декілька тижнів. Тому варто шукати новинки не лише для гардеробу, але й модні ідеї для осіннього манікюру. Адже приглушені кольори, стримані візерунки, м'які переходи між відтінками – те, що буде трендовим у нейл-дизайні і сподобається кожній модниці.