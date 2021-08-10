Ідеальний осінній манікюр передбачає поєднування золотистих, шоколадних, бронзових і хакі відтінків, які нагадують кольори опалого листя. Надихайтеся тенденціями для дизайну нігтів, які будуть популярними вже незабаром.
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