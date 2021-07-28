На нігтях можна намалювати різноманітні зображення зірок. Нейл-майстри радять спробувати для астрологічного манікюру ніжне нюдове покриття або ж безмежне чорне тло, оточене місяцем чи парадом планет з декоративними каменями і стразами. Зокрема, можна експериментувати з цілими фантастичними сузір'ями або просто обмежитися одиничними зірками. Все обмежується лише вашою фантазією.

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Манікюр зі зірками: 7 цікавих ідей

Казкові сузір'я

Білі ночі

Зірковий френч

Чарівна мантія

Зі стразами

Таємничі сузір'я

Просто космос