На ногтях можно нарисовать различные изображения звезд. Нейл-мастера советуют попробовать для астрологического маникюра нежное нюдовое покрытие или же безграничный черный фон, окруженный месяцем или парадом планет с декоративными камнями и стразами. В частности, можно экспериментировать с целыми фантастическими созвездиями или просто ограничиться единичными звездами. Все ограничивается только вашей фантазией.
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Волшебная мантия
Со стразами
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