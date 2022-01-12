Babylights: Пріянка Чопра і Дакота Джонсон зробили трендове фарбування волосся

Тенденції в індустрії краси зазвичай започатковують знаменитості. Наприклад, babylights – це не нова техніка фарбування волосся, якій нове дихання дали Пріянка Чопра і Дакота Джонсон.

Відома модель Пріянка Чопра і знаменита акторка Дакота Джонсон нещодавно зробили модне фарбування волосся. Hair-стилісти припускають, що babylights стане хітом 2022 року.

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Новий тренд – Чопра і Джонсон зробили babylights

Нова зачіска – ідеальне рішення для початку року. Актуальним hair-трендом є babylights. Минулого тижня Дакота Джонсон продемонструвала пляжні локони зі світлими вкрапленнями у своєму каштаново-коричневому волоссі, коли гуляла у Санта-Моніці.



Стильне фарбування волосся Дакоти Джонсон / Фото Vogue

Згодом Пріянка Чопра також зробила стильне оновлення укладки. Вона зафіксувала своє б'юті-перевтілення у тимчасових історіях в інстаграмі. Зіркова красуня позувала зі світлими пасмами і додала підпис: "Новий рік, нове волосся!". На відео індійська модель і акторка махала скуйовдженими кучерями з одного боку в інший.



Пріянка Чопра в новому іміджі / Фото Cosmopolitan

Babylights є найбільш природним способом освітлення волосся, особливо темного. Ця техніка передбачає фарбування світлим кольором тонкі пасма. Не варто плутати babylights з меліруванням, коли колорист промальовує більші частини волосся. Якщо вам до вподоби ефект вигорілого на сонці волосся, то babylights чудово впорається з цим завданням.

Також світлі відблиски у шевелюрі допомагають привернути увагу до рис обличчя, візуально додають волоссю об'єму. Зокрема, за таким фарбуванням легко доглядати – вам не доведеться кожні 6 тижнів оновлювати колір.