Babylights: Приянка Чопра и Дакота Джонсон сделали трендовое окрашивание волос

Тенденции в индустрии красоты обычно начинают знаменитости. Например, babylights – это не новая техника окрашивания волос, которой новое дыхание дали Приянка Чопра и Дакота Джонсон.

Известная модель Приянка Чопра и знаменитая актриса Дакота Джонсон недавно сделали модное окрашивание волос. Hair-стилисты предполагают, что babylights станет хитом 2022 года.

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Новый тренд – Чопра и Джонсон сделали babylights

Новая прическа – идеальное решение для начала. Актуальным hair-трендом является babylights. На прошлой неделе Дакота Джонсон продемонстрировала пляжные локоны со светлыми вкраплениями в своих каштаново-коричневых волосах, когда гуляла в Санта-Монике.



Стильное окрашивание волос Дакоты Джонсон / Фото Vogue

Впоследствии Приянка Чопра также сделала стильное обновление укладки. Она зафиксировала свое бьюти-перевоплощение во временных историях в инстаграме. Звездная красавица позировала со светлыми прядями и добавила подпись: "Новый год, новые волосы!". На видео индийская модель и актриса махала взъерошенными кудрями из стороны в сторону.



Приянка Чопра в новом имидже / Фото Cosmopolitan

Babylights является наиболее естественным способом осветления волос, особенно темных. Эта техника предполагает окрашивание светлым цветом тонких прядей. Не стоит путать babylights с мелированием, когда колорист прокрашивает большие части волос. Если вам нравится эффект выгоревших на солнце волос, то babylights прекрасно справится с этой задачей.

Также светлые блики в шевелюре помогают привлечь внимание к чертам лица, визуально добавляют волосам объем. В частности, за таким окрашиванием легко ухаживать – вам не придется каждые 6 недель обновлять цвет.