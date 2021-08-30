Важливо, щоб макіяж на 1 вересня мав доречний і ефектний вигляд водночас. Вам не варто намагатися візуально стати старшою за допомогою косметики. Тому уникайте надмірної насиченості та яскравості кольорів у мейк-апі на День знань. Виразний макіяж із накладними віями чи губами кольору фуксії підійде на вечірку, але аж ніяк до школи чи в університет.
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Провідні візажисти радять замість надмірної кількості косметики на обличчі віддати перевагу природній красі, яку макіяж здатен вдало підкреслити. Інфлуенсери демонструють чимало ідей для натхнення на створення стриманого і трендового мейк-апу.
Не дивлячись на те, що в макіяжі на 1 вересня не слід вдаватися до екстравагантних б’юті-трюків, ви можете сміливо адаптувати останні тренди в індустрії краси. Наприклад, восени особливо модним буде рожевий колір у б'юті-образах, то спробуйте ніжно-рожевим відтінком тіней покрити повіки, зробити світлий рум’янець і нанести глянсовий блиск на губи.
Також навіть яскраві кольори можна включити у святковий мейк-ап. Блакитна чи жовта стрілка-мазок на зовнішньому кутику очей не спричинить претензій від викладачів. Тренд надасть вашому образу особливого шику, як у відомих моделей із подіумів.
Отже нагадаємо тонкощі підліткового мейк-апу на 1 вересня:
- милий акуратний вигляд і відповідність віку;
- не перенавантажувати шкіру декоративною косметикою, зокрема контурингом;
- виконуйте макіяж у ніжних відтінках, але навіть яскраві акценти, використані в міру, інколи не завадять;
- мінімум блиску на шкірі;
- природний макіяж, трендовий акцент, підкреслення краси обличчя – запоруки бездоганного вигляду на святі.
Добірка модних ідей для макіяжу на 1 вересня
Мейк-ап в коричневих відтінках
Трендовий макіяж у стилі Джіджі Хадід
Класичні чорні стрілки
Персикові відтінки на обличчі
Натуральний макіяж у школу
Поєднання трендів для виразного погляду
Золоті акценти
Макіяж із ретельно розтушованими тінями
З ефектом сяйливої шкіри
Яскраві деталі