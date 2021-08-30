Back to School: макіяж на 1 вересня – 10 модних ідей, які легко повторити

Макіяж – це красиве довершення святкового образу з нагоди 1 вересня. Аби кожна дівчина могла мати стильний і бездоганний вигляд на урочистій лінійці, їй стануть у нагоді туторіали від популярних візажистів, які допоможуть зробити ніжний, трендовий, ідеальний мейк-ап своїм руками.

Важливо, щоб макіяж на 1 вересня мав доречний і ефектний вигляд водночас. Вам не варто намагатися візуально стати старшою за допомогою косметики. Тому уникайте надмірної насиченості та яскравості кольорів у мейк-апі на День знань. Виразний макіяж із накладними віями чи губами кольору фуксії підійде на вечірку, але аж ніяк до школи чи в університет.

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Провідні візажисти радять замість надмірної кількості косметики на обличчі віддати перевагу природній красі, яку макіяж здатен вдало підкреслити. Інфлуенсери демонструють чимало ідей для натхнення на створення стриманого і трендового мейк-апу.

Не дивлячись на те, що в макіяжі на 1 вересня не слід вдаватися до екстравагантних б’юті-трюків, ви можете сміливо адаптувати останні тренди в індустрії краси. Наприклад, восени особливо модним буде рожевий колір у б'юті-образах, то спробуйте ніжно-рожевим відтінком тіней покрити повіки, зробити світлий рум’янець і нанести глянсовий блиск на губи.

Також навіть яскраві кольори можна включити у святковий мейк-ап. Блакитна чи жовта стрілка-мазок на зовнішньому кутику очей не спричинить претензій від викладачів. Тренд надасть вашому образу особливого шику, як у відомих моделей із подіумів.

Отже нагадаємо тонкощі підліткового мейк-апу на 1 вересня:

милий акуратний вигляд і відповідність віку;

не перенавантажувати шкіру декоративною косметикою, зокрема контурингом;

виконуйте макіяж у ніжних відтінках, але навіть яскраві акценти, використані в міру, інколи не завадять;

мінімум блиску на шкірі;

природний макіяж, трендовий акцент, підкреслення краси обличчя – запоруки бездоганного вигляду на святі.

Добірка модних ідей для макіяжу на 1 вересня

Мейк-ап в коричневих відтінках

Трендовий макіяж у стилі Джіджі Хадід

Класичні чорні стрілки

Персикові відтінки на обличчі

Натуральний макіяж у школу

Поєднання трендів для виразного погляду

Золоті акценти

Макіяж із ретельно розтушованими тінями

З ефектом сяйливої шкіри

Яскраві деталі