Back to School: макияж на 1 сентября – 10 модных идей, которые легко повторить

Макияж – это красивое довершение праздничного образа по случаю 1 сентября. Чтобы каждая девушка могла иметь стильный и безупречный вид на торжественной линейке, ей пригодятся туториалы от популярных визажистов, которые помогут сделать нежный, трендовый, идеальный мейкап своим руками.

Важно, чтобы макияж на 1 сентября имел уместный и эффектный вид одновременно. Вам не стоит пытаться визуально стать старше с помощью косметики. Поэтому избегайте чрезмерной насыщенности и яркости в мейкапе на День знаний. Выразительный макияж с накладными ресницами или губами цвета фуксии подойдет на вечеринку, но отнюдь не в школу или университет.

К теме: Прически для старшеклассниц: модные идеи на 1 сентября от инфлюенсеров

Ведущие визажисты советуют вместо чрезмерного количества косметики на лице отдать предпочтение естественной красоте, которую макияж способен удачно подчеркнуть. Инфлюенсеры демонстрируют немало идей для вдохновения на создание сдержанного и трендового мейкапа.

Не смотря на то, что в макияже на 1 сентября не следует прибегать к экстравагантным бьюти-трюкам, вы можете смело адаптировать последние тренды в индустрии красоты. Например, осенью особенно модным будет розовый цвет в бьюти-образах, поэтому попробуйте нежно-розовым оттенком теней покрыть веки, сделать светлый румянец и нанести глянцевый блеск на губы.

Также даже яркие цвета можно включить в праздничный мейкап. Голубая или желтая стрелка-мазок на внешнем углу глаз не вызовет претензий от преподавателей. Тренд придаст вашему образу особого шика, как у известных моделей с подиумов.

Итак напомним тонкости подросткового мейкапа на 1 сентября:

милый аккуратный вид и соответствие возрасту;

не перегружать кожу декоративной косметикой, в частности контурингом;

выполняйте макияж в нежных оттенках, но даже яркие акценты, использованные в меру, иногда не помешают;

минимум блеска на коже;

естественный макияж, трендовый акцент, подчеркивание красоты лица – залог безупречного вида на празднике.

Подборка модных идей для макияжа на 1 сентября

Мейкап в коричневых оттенках

Трендовый макияж в стиле Джиджи Хадид

Классические черные стрелки

Персиковые оттенки на лице

Натуральный макияж в школу

Сочетание трендов для выразительного взгляда

Золотые акценты

Макияж с тщательно растушеванными тенями

С эффектом сияющей кожи

Яркие детали