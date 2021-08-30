Back to School: макияж на 1 сентября – 10 модных идей, которые легко повторить
Источник:24 канал
Макияж – это красивое довершение праздничного образа по случаю 1 сентября. Чтобы каждая девушка могла иметь стильный и безупречный вид на торжественной линейке, ей пригодятся туториалы от популярных визажистов, которые помогут сделать нежный, трендовый, идеальный мейкап своим руками.
Важно, чтобы макияж на 1 сентября имел уместный и эффектный вид одновременно. Вам не стоит пытаться визуально стать старше с помощью косметики. Поэтому избегайте чрезмерной насыщенности и яркости в мейкапе на День знаний. Выразительный макияж с накладными ресницами или губами цвета фуксии подойдет на вечеринку, но отнюдь не в школу или университет.
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Ведущие визажисты советуют вместо чрезмерного количества косметики на лице отдать предпочтение естественной красоте, которую макияж способен удачно подчеркнуть. Инфлюенсеры демонстрируют немало идей для вдохновения на создание сдержанного и трендового мейкапа.
Не смотря на то, что в макияже на 1 сентября не следует прибегать к экстравагантным бьюти-трюкам, вы можете смело адаптировать последние тренды в индустрии красоты. Например, осенью особенно модным будет розовый цвет в бьюти-образах, поэтому попробуйте нежно-розовым оттенком теней покрыть веки, сделать светлый румянец и нанести глянцевый блеск на губы.
Также даже яркие цвета можно включить в праздничный мейкап. Голубая или желтая стрелка-мазок на внешнем углу глаз не вызовет претензий от преподавателей. Тренд придаст вашему образу особого шика, как у известных моделей с подиумов.
Итак напомним тонкости подросткового мейкапа на 1 сентября:
- милый аккуратный вид и соответствие возрасту;
- не перегружать кожу декоративной косметикой, в частности контурингом;
- выполняйте макияж в нежных оттенках, но даже яркие акценты, использованные в меру, иногда не помешают;
- минимум блеска на коже;
- естественный макияж, трендовый акцент, подчеркивание красоты лица – залог безупречного вида на празднике.
Подборка модных идей для макияжа на 1 сентября
Мейкап в коричневых оттенках
Трендовый макияж в стиле Джиджи Хадид
Классические черные стрелки
Персиковые оттенки на лице
Натуральный макияж в школу
Сочетание трендов для выразительного взгляда
Золотые акценты
Макияж с тщательно растушеванными тенями
С эффектом сияющей кожи
Яркие детали