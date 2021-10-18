Засновниця, креативна директорка мережі MVK, членкиня міжнародної креативної групи з питань розроблення глобальних трендів 2021 Вікторія Колодій каже, що цієї осені домінуватимуть кольори, що мають сильну енергію й особливу ауру, у яких наявний симбіоз чоловічого й жіночого, які символізують свободу вибору, силу, творчість. Проте авторитетні манікюристи виділяють лише 1 головний колір для покриття нігтів у 2021 – 2022 році.

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Головний колір манікюру цієї осені

Коричневий – головний у манікюрі цієї осені. Він вдало виглядає у поєднанні з будь-яким відтінком шкіри. Нейл-дизайн у такому кольорі стане прекрасним доповненням до сезонного гардеробу. Нейл-стилісти і майстри пропонують по-різному носити коричневий лак у манікюрі.

Рівень драматизму (і глибину кольору) можна регулювати. Toffee, золотисті й карамельні відтінки – теж будуть стильним рішенням.

Додамо, що восени і взимку 2021 – 2022 також переважатимуть зелений, фіолетовий, синій, блакитний, пурпурний відтінки. Акценти у манікюрі варто розставляти за допомогою кольору Tiffany, мараскінової вишні. А наступний осінній сезон здивує трендом на червоне й чорне покриття.



Модний колір осені / Фото з інстаграму @schiaparelli



Поєднання коричневого з іншими відтінками у нейл-дизайні / Фото з інстаграму @dixiedamelio



Осіннє омбре / Фото з інстаграму Тома Бачіка



Цікава інтерпретація тренду / Фото з інстаграму @opi



Колір кави на нігтях / Фото з інстаграму @opi



Стильний нейл-дизайн на осінь / Фото з інстаграму @opi