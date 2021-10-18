Основатель, креативный директор сети MVK, член международной креативной группы по вопросам разработки глобальных трендов 2021 Виктория Колодий говорит, что этой осенью будут доминировать цвета, у которых сильная энергия и особая аура, в которых присутствует симбиоз мужского и женского, которые символизируют свободу выбора, силу, творчество. Однако авторитетные мастера маникюра выделяют лишь 1 главный цвет для покрытия ногтей в 2021 – 2022 году.

К теме Неожиданный тренд: какой свежий оттенок стал модным в маникюре – стильные фото

Главный цвет маникюра этой осенью

Коричневый – главный в маникюре этой осенью. Он удачно смотрится в сочетании с любым оттенком кожи. Нейл-дизайн в таком цвете станет прекрасным дополнением к сезонному гардеробу. Нейл-стилисты и мастера предлагают по-разному носить коричневый лак в маникюре.

Уровень драматизма (и глубину цвета) можно регулировать. Toffee, золотистые и карамельные оттенки – тоже будут стильным решением.

Добавим, что осенью и зимой 2021 – 2022 также будут преобладать зеленый, фиолетовый, синий, голубой, пурпурный оттенки. Акценты в маникюре стоит расставлять с помощью цвета Tiffany, мараскиновой вишни. А следующий осенний сезон удивит трендом на красное и черное покрытие.



Модный цвет осени / Фото из инстаграма @schiaparelli



Сочетание коричневого с другими оттенками в нейл-дизайне / Фото з інстаграму @dixiedamelio



Осеннее омбре / Фото из инстаграма Тома Бачика



Интересная интерпретация тренда / Фото из инстаграма @opi



Цвет кофе на ногтях / Фото из инстаграма @opi



Стильный нейл-дизайн на осень / Фото з інстаграму @opi