Без каре: 4 модні короткі стрижки, які надають волоссю об'єм та створюють ефект легкості

Каре – це не єдина стильна стрижка для короткого волосся, яка може надати йому об'єму, а вашому образу – легкості. Тому hair-стилісти Майкл Лендон і Крістель Лундквіст назвали модні короткі стрижки для тонкого типу пасм.

Крістель Лундквіст, засновнця Stil Salon каже: "Якщо у вас тонке волосся, коротка стрижка може виглядати дійсно чудово, оскільки вона створює ефект руху і робить волосся більш густим, особливо якщо воно є вище ключиці". Тепер кардинально змінити образ можна не лише за допомогою каре, але й інших коротких стрижок, які користуються популярністю серед зіркових стилістів.

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4 стильні стрижки для короткого волосся, які надають об'єм

Micro боб

Перевага короткого бобу в тому, що він додає волоссю ефектного об'єму та робить модним будь-який образ. Стиль стрижки вже декілька сезонів залишається одним із найпопулярніших. Мікробоб може стати вашим найбільш стильним аксесуаром, який завжди буде з вами. Майкл Лендон, креативний директор Aveda, радить: "Якщо ваше волосся дуже тонке та має тенденцію пушитися, попросіть свого стиліста зробити мікробоб з додаванням скошених шарів. Це забезпечить природний підйом, який створить повітряний об'єм".

М'яка піксі

Стрижка є провокативною і привертає увагу оточуючих, спокушає їх на компліменти у ваш бік. Приклади піксі навіть у красунь із розкішним довгим волоссям можуть викликати думки про коротку стрижку. Зокрема, стиль зачіски є вдалим для спекотного літа.

Проте Майкл Лендон попереджає, що піксі не варто робити на дуже рідкому і жирному типі волосся. Натомість Лундквіст додає: "Волосся часто може виглядати тонким і слабким, якщо воно занадто довге чи занадто коротке, тому важливо підібрати правильну довжину, відповідну текстурі та густоті. Більш м'яка стрижка піксі може мати гарний вигляд на дуже тонкому волоссі, адже воно буде виглядати більш густим через рух волосся".

Нерівні краї

Якомога більше шарів на волоссі матимуть пишніший вигляд – запорука успіху під час створення об'єму на шевелюрі. Однак важливо не забувати про той факт, що на дуже тонкому волоссі надто контрастні переходи – не вдалий варіант. Натомість спробуйте просто не дуже рівно зрізати кінці приблизно на одній довжині. Стрижка особливо ефектно виглядатиме на волоссі довжиною до плеча або трохи вище. А занадто короткі варіації стрижки здаватимуться нетиповими.

Одна довжина

Часто жінки прагнуть об'ємної багатошаровості на волоссі. Проте нагадаємо, що для надто тонких пасм – це не завжди хороший вибір. Лундквіст пояснює: "Для клієнток із дуже тонким волоссям часто краще вибрати стрижку на одну довжину, якщо це боб або волосся до плечей, адже це зробить волосся більш густим".