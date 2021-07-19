Без каре: 4 модные короткие стрижки, которые придают волосам объем и создают эффект легкости

Каре – это не единственная стильная стрижка для коротких волос, которая может придать им объема, а вашему образу – легкости. Поэтому hair-стилисты Майкл Лэндон и Кристель Лундквист назвали модные короткие стрижки для тонкого типа прядей.

Кристель Лундквист, основатель Stil Salon говорит: "Если у вас тонкие волосы, короткая стрижка может выглядеть действительно великолепно, поскольку она создает эффект движения и делает волосы более густыми, особенно если они выше ключицы". Теперь кардинально изменить образ можно не только с помощью каре, но и других коротких стрижек, которые пользуются популярностью среди звездных стилистов.

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4 стильные стрижки для коротких волос, которые придают объем

Micro боб

Преимущество короткого боба в том, что он придает волосам эффектный объем и делает модным любой образ. Стиль стрижки уже несколько сезонов остается одним из самых популярных. Микробоб может стать вашим самым стильным аксессуаром, который всегда будет с вами. Майкл Лэндон, креативный директор Aveda, советует: "Если ваши волосы очень тонкие и имеют тенденцию пушиться, попросите своего стилиста сделать микробоб с добавлением скошенных слоев. Это обеспечит естественный подъем, который создаст воздушный объем".

Мягкая пикси

Стрижка является провокационной и привлекает внимание окружающих, соблазняет их на комплименты в вашу сторону. Примеры пикси даже у красавиц с роскошными длинными волосами могут вызвать мысли о короткой стрижке. В частности, стиль прически является удачным для жаркого лета.

Однако Майкл Лэндон предупреждает, что пикси не стоит делать на очень жидком и жирном типе волос. Вместо этого Лундквист добавляет: "Волосы часто могут выглядеть тонкими и слабыми, если они слишком длинные или слишком короткие, поэтому важно подобрать правильную длину, соответствующую текстуре и густоте. Более мягкая стрижка пикси может отлично смотреться на очень тонких волосах, ведь они будут выглядеть более густыми из-за движения волос".

Неровные края

Как можно больше слоев на волосах будут иметь более пышный вид – залог успеха при создании объема на шевелюре. Однако важно не забывать о том факте, что на очень тонких волосах чересчур контрастные переходы – не удачный вариант. Вместо этого попробуйте просто не очень ровно срезать концы примерно на одной длине. Стрижка особенно эффектно будет смотреться на волосах длиной до плеча или чуть выше. А слишком короткие вариации стрижки будут казаться нетипичными.

Одна длина

Часто женщины стремятся к объемной многослойности на волосах. Однако напомним, что для слишком тонких прядей – это не всегда хороший выбор. Лундквист объясняет: "Для клиенток с очень тонкими волосами часто лучше выбрать стрижку в одну длину, если это боб или волосы до плеч, ведь это сделает волосы более густыми".