Натуральне фарбування волосся має особливо ефектний і ніжний вигляд. Такий крок допоможе внести у ваш стиль родзинку без особливих змін у зовнішності.

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5 натуральних фарбувань волосся

Балаяж

Така техніка фарбування волосся не втрачає актуальності вже декілька років. Суть тренду полягає у плавному чергуванні темних і більш світлих пасм. Важливо, аби частини волосся не мали контрастного вигляду. Тому створюйте красиву гру світла на шевелюрі за допомогою кольорів, які лише на кілька тонів відрізнятимуться між собою.

Брондування

Цей варіант передбачає натуральне омбре. При брондуванні потрібно вибрати найсвітліший відтінок, який відрізнятиметься від найбільш темного максимум на кілька тонів, щоб у результаті отримати плавний і натуральний перехід. Додамо, що корені волосся варто залишати нефарбованими.

Фарбування з відблисками

Звичний образ можна стильно урізноманітнити таким варіантом фарбування. При створенні відблисків на шевелюрі стиліст повинен фарбувати лише окремі пасма, дотримуючись легких і натуральних переходів. Згодом ваші локони здаватимуться вигорілими на сонці.

Money piece

Новий тренд у фарбуванні волосся, який встиг завоювати прихильність світових модниць. Суть техніки полягає у забарвленні лише передніх пасм, які обрамляють обличчя, а основної частини волосся не потрібно торкатися.

Twilighting

Ефектна тенденція передбачає фарбування волосся лише золотистими кольорами, які нагадують палітру відтінків неба перед заходом. Зокрема, Twilighting поєднує у собі мотиви балаяжу і baby lights. Під час фарбування важливо чергувати широкі та дуже тонкі пасма, колір яких відрізняється лише на тон чи півтону.