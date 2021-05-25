Зірка "Атомної білявки" показалася в образі рудої бестії. Допоки інші голлівудські знаменитості віддають перевагу hair-тренду на платиновий "блонд", то Шарліз Терон легко прощається з білявими пасмами.

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Шарліз Терон змінила фірмовий "блонд" на руде волосся

Шарліз Терон знімається у новому проєкті Netflix "Школа добра і зла". Зірка поділилася на своїй інстаграм-сторінці, де у неї понад 6 мільйонів підписників, захопливими кадрами зі зйомок. Саме на нових фотознімках можна побачити Шарліз в образі рудоволосої лиходійки Лессо.

Образ героїні є особливим: вузькі тренчі, білосніжні сорочки з гострими комірцями й краватки, які мають на ній абсолютно природний вигляд. Також родзинкою іміджу Лессо, яку грає знаменита Шарліз Терон, є славнозвісна зачіска Соні Рікель у стилі легентної епохи 1920-х. Над перевтіленням кольору волосся і створенням ефектних кучерів Шарліз працював зірковий колорист і hair-стиліст Адір Абергель, який заначив, що на карантині він не працює з багатьма людьми, але для Леді Лессо готовий на все.

Голлівудська акторка додала до своїх фото декілька жартівливих підписів.

Зло не має спокою! Не можу дочекатися, коли ви нарешті познайомитеся з леді Лессо,

– поділилася емоціями у соцмережі Шарліз.

Реакція шанувальників

"О, так, дитинко";

"Найбільш феноменальне зло. Ти – неймовірна";

"Вау! Люблю тебе, моя солоденька";

"Я справді вражена";

"Леді Лессо – увімкнено";

"Мені подобається цей лук".

Що відомо про проєкт Netflix "Школа добра і зла"