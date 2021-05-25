Зірка "Атомної білявки" показалася в образі рудої бестії. Допоки інші голлівудські знаменитості віддають перевагу hair-тренду на платиновий "блонд", то Шарліз Терон легко прощається з білявими пасмами.
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Шарліз Терон змінила фірмовий "блонд" на руде волосся
Шарліз Терон знімається у новому проєкті Netflix "Школа добра і зла". Зірка поділилася на своїй інстаграм-сторінці, де у неї понад 6 мільйонів підписників, захопливими кадрами зі зйомок. Саме на нових фотознімках можна побачити Шарліз в образі рудоволосої лиходійки Лессо.
Образ героїні є особливим: вузькі тренчі, білосніжні сорочки з гострими комірцями й краватки, які мають на ній абсолютно природний вигляд. Також родзинкою іміджу Лессо, яку грає знаменита Шарліз Терон, є славнозвісна зачіска Соні Рікель у стилі легентної епохи 1920-х. Над перевтіленням кольору волосся і створенням ефектних кучерів Шарліз працював зірковий колорист і hair-стиліст Адір Абергель, який заначив, що на карантині він не працює з багатьма людьми, але для Леді Лессо готовий на все.
Голлівудська акторка додала до своїх фото декілька жартівливих підписів.
Зло не має спокою! Не можу дочекатися, коли ви нарешті познайомитеся з леді Лессо,
– поділилася емоціями у соцмережі Шарліз.
Реакція шанувальників
- "О, так, дитинко";
- "Найбільш феноменальне зло. Ти – неймовірна";
- "Вау! Люблю тебе, моя солоденька";
- "Я справді вражена";
- "Леді Лессо – увімкнено";
- "Мені подобається цей лук".
Що відомо про проєкт Netflix "Школа добра і зла"
- "Школа добра і зла" – це кіно адаптація серії романів Сомана Чайнані.
- Режисером стрічки став Пол Фіг, який прославився своєю роботою над фільмами "Дівич-вечір у Вегасі", "Мисливці за привидами" і "Різдво на двох".
- Сюжет стрічки "Школа добра і зла" – це розповідь про 2 дівчат, яких звати Агата і Софі. Вони потрапляють до школи чарівництва, розташованої в таємничому лісі.
- У фільмі також можна буде побачити Керрі Вашингтон, яка отримала роль позитивного персонажа.
- Прем’єра казкової історії попередньо запланована на 2022 рік.