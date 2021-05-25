Звезда "Атомной блондинки" показалась в образе рыжей бестии. Пока другие голливудские знаменитости предпочитают hair-тренды на платиновый "блонд", то Шарлиз Терон легко прощается с белокурыми прядями.

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Шарлиз Терон сменила фирменный "блонд" на рыжие волосы

Шарлиз Терон снимается в новом проекте Netflix "Школа добра и зла". Звезда поделилась на своей инстаграм-странице, где у нее более 6 миллионов подписчиков, увлекательными кадрами со съемок. Именно на новых фотоснимках можно увидеть Шарлиз в образе рыжеволосой злодейки Лессо.

Образ героини особенный: узкие тренчи, белоснежные рубашки с острыми воротничками и галстуки, которые имеют на ней абсолютно естественный вид. Также изюминкой имиджа Лессо, которую играет знаменитая Шарлиз Терон, является знаменитая прическа Сони Рикель в стиле легендарной эпохи 1920-х. Над перевоплощением цвета волос и созданием эффектных кудрей Шарлиз работал звездный колорист и hair-стилист Адир Абергель, который сообщил, что на карантине он не работает с многими людьми, но для Леди Лессо готов на все.

Голливудская актриса добавила к своим фото несколько шуточных подписей.

Зло не имеет покоя! Не могу дождаться, когда вы наконец познакомитесь с леди Лессо,

– поделилась эмоциями в соцсети Шарлиз.

Реакция поклонников

"О да, детка";

"Самое феноменальное зло. Ты – невероятная";

"Вау! Люблю тебя, моя сладенькая";

"Я действительно поражена";

"Леди Лессо – включено";

"Мне нравится этот лук".

Что известно о проекте Netflix "Школа добра и зла"