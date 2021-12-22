Більше вишуканості: 3 неочікувані тренди в манікюрі 2022 року

У 2022 році в манікюрі з'являться нові тренди. Серед них: незвичайний френч, матове покриття, 3D-дизайн.

Наступний рік вразить актуальністю на більш вишуканий та менш екстравагантний нейл-арт. Якщо в 2021 зіркові манікюристи одноголосно закликали створювати нестандартний дизайн на нігтях, використовувати яскраві відтінки, то нові тенденції віддадуть шану елегантним варіантам манікюру та ніжним тонам.

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На піку популярності знову буде френч, але у вдосконаленому форматі. Провідні нейл-майстри радять спробувати різні кольори для френчу, а також зайвими не будуть експерименти з гармонійними дуетами – наприклад, поєднання напівпрозорої рожевої бази з персиковою лінією замість класичної білої смужки.

Неочікуваним став тренд на матове покриття. Щоб манікюр був модним, слід використовувати м'які пастельні відтінки лаків. Вони красиво інтегруються в райдужний дизайн, коли майстер комбінує кілька різних відтінків в одній кольоровій гамі.

Провідні майстри манікюру розповіли детальніше про головні нейл-тренди, які нас чекають у 2022.

Головні тренди в манікюрі 2022

Оригінальний френч

Нейл-стилістка Мо Чін є дуже популярною. Вона прикрашає нігті багатьох знаменитостей, зокрема Бейонсе і Біллі Айліш. Майстриня зазначає: "Французький манікюр завжди у моді. Він не обов'язково має бути рожевого та білого кольору. Використовуйте ваші улюблені колірні комбінації, експериментуйте з топом – наприклад, поєднуйте глянсове покриття з матовим кінчиком, або навпаки".



Модний французький манікюр / Фото з інстаграму @kaitmosh



Модний французький манікюр / Фото з інстаграму @kaitmosh



Модний французький манікюр / Фото з інстаграму @betina_goldstein

Матове покриття

Зіркова майстриня манікюру Кайт Мош рекомендує: "Матове покриття надає іншу текстуру, не ускладнюючи візуально манікюр. Тенденції стають простішими, а матовий фініш робить будь-який колір цікавішим. Спробуйте непрозорий нюд та пастельні відтінки. Вони виглядають розкішно".



Матові нігті будуть у тренді / Фото з інстаграму @zipi.beautyboutique​



Матові нігті будуть у тренді / Фото з інстаграму @zipi.beautyboutique​



Матові нігті будуть у тренді / Фото з інстаграму @zipi.beautyboutique​

3D-дизайн

"З розвитком нігтьових технологій останньою тенденцією є об'ємний манікюр. Створити 3D-дизайн можна за допомогою спеціального гелю. Таким чином, можна підкреслити індивідуальність. 3D-дизайн виглядає дуже круто і зараз дуже популярний у Кореї та Японії", – розповідає одна з авторитетний нейл-майстринь, британка Мішель Гамфрі, яка співпрацює зі співачками Дуа Ліпою та Адель.



Ефектний і стильний 3D-манікюр / Фото з інстаграму @nailsbymh



Ефектний і стильний 3D-манікюр / Фото з інстаграму @ohmynailsnyc



Ефектний і стильний 3D-манікюр / Фото з інстаграму @ohmynailsnyc



Ефектний і стильний 3D-манікюр / Фото з інстаграму @ohmynailsnyc