Незабаром настане рік Тигра, тому варто ретельно підготуватися до святкової вечірки з нагоди його зустрічі. Завершальним акцентом будь-якого образу є стильний манікюр.

Більше про красу Макіяж на Новий рік 2022: найкращі ідеї від світових селебріті

У наступному році насамперед варто звернути увагу на вічно модне класичне поєднання червоного і білого. Адже воно має особливо природний та органічний вигляд. Ви можете обрати як однотонне покриття 2 кольорами лаку, так і скомбінувати базу з ялинковими прикрасами, карамельними льодяниками, гірляндами – експериментуйте.

Ще одним актуальним міксом буде червоно-зелений новорічний манікюр. Тандем згаданих відтінків дозволяє одразу відчути атмосферу різдвяних свят, навіть якщо ви не використовуєте тематичних малюнків чи візерунків. Додати екстравагантності нейл-дизайну здатен білий або сріблястий лак.

Звісно, золото – поза модою і часом. За допомогою золотого покриття чи окремих елементів у нейл-арті можна зробити свій образ більш дорогим, розкішним і таким, що привертає увагу. Якщо інколи для повсякденного життя золотий манікюр – це занадто, то на Новий рік не може бути нічого доречнішого. Сміливо вибирайте навіть суцільний щільний металік.

Додамо, що запорукою вдалого манікюру на Новий рік 2022 є дотримання вишуканого і гарного стилю. У цьому сезоні авторитетні нейл-майстри радять віддавати перевагу розкішному декору, блискіткам, невеликим малюнкам, але їх слід використовувати дозовано. Також буде важко прогадати із трендовим зимовим манікюром з акуратними сніжинками, крихітними конфетті, артом у крижаному білому та мерехтливому кольорі.

Надихайтеся, творіть та насолоджуйтеся своїм святковим б'юті-образом.

Новорічний манікюр 2022: стильні ідеї

Святкове срібло



Манікюр на Новий рік / Фото з інстаграму @​betina_goldstein

Новорічна ніч



Сяйливий нейл-дизайн / Фото з інстаграму @​betina_goldstein

Свято на нігтях

Шиммеру багато не буває

Різдвяний смаколик

Мерехтливе світло

Різдвяна символіка – у тренді

Святковий манікюр – гортайте серію світлин, щоб побачити більше / Фото з інстаграму