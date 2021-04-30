Блакитна піксі та лимонний боб: Jerry Heil приміряла сміливі зачіски, і деякі обіцяє відтворити

25-річна українська співачка Jerry Heil активно спілкується зі своїми підписниками в інстаграмі, яких у неї майже 180 тисяч. Цього разу зірка влаштувала голосування за найкращу сміливу та екстравагантну зачіску, опублікувавши серію фото з ефектними укладками, які приміряла на собі за допомогою фотошопу.

9 фото – 9 різних зачісок. Популярна виконавиця та авторка пісень не лише наважилася показати прихильникам, як може виглядати із найбільш неочікуваними стилями і кольорами волосся, але й пообіцяла відтворити насправді ті, які наберуть найбільше голосів.

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Jerry Heil зі сміливими зачісками

"Я тут поміряла різні зачіски. Обіцяю відтворити ті, які наберуть найбільше голосів. Голосуємо", – написала у своїй інстаграм-публікації Jerry Heil. На знімках, створених за допомогою фотошопу, можна побачити співачку з об'ємними, начесаними і довгими пасмами платинового білявого відтінку, а також блакитною стрижкою піксі, із боб-каре яскравого лимонного кольору, довгим і коротким рожевим волоссям, висвітленими пасмами біля обличчя. Це ще не весь перелік зачісок, які спробувала дівчина.

Раніше Jerry Heil не наважувалася на кардинальні експерименти з волоссям. Вона не зраджує своїм каштановим довгим локонам. Проте любить екстравагантні зачіски у вигляді багатьох гульок на голові, які нагадують антени для зв'язку з космосом, джгутів із волосся, стильних косичок. В інших випадках співачка зазвичай віддавала перевагу кольоровим перукам.

За яку зачіску голосують підписники Jerry Heil