Знаменита Селена Гомес більше не брюнетка. 28-річна дівчина наважилася на кардинальне б'юті-перевтілення. Замість розкішних темних локонів співачка тепер матиме трендові біляві.

Селена Гомес стала платиновою білявкою. Тренд на такий колір волосся ще місяць тому започаткувала популярна співачка Біллі Айліш.

Чудовий б'юті-образ: Ефектні стрілки, цікава зачіска і кольоровий манікюр: як виглядала Джіджі Хадід на своє 26-річчя

Селена Гомес перефарбувалася у білявку

Американська співачка і акторка не втрималася від спокуси весняного б'юті-перевтілення. Ще і лютому вона заявила у прямому ефірі на своїй інстаграм-сторінці, що готова кардинально змінити імідж. Дівчина дотримала свого слова, і одразу після закінчення зйомок комедійного серіал Hulu Only Murders in the Building, у якому зіграла Мейбл Мору, поспішила в салон краси Nine Zero One.

Аби змінити колір волосся, hair-стилістам Селени Гомес довелося витратити 8 годин та багато спеціальних засобів. Про перетворення своїх гладких темних локонів фірмового відтінку еспресо в яскраву платину співачка повідомила за допомогою світлини в новому іміджі, яку опублікувала на офіційній сторінці свого косметичного б’юті-бренда Rare Beauty.

Ніккі Лі і Ріавна Капрі, які є співвласниками салону Nine Zero One і вже понад 10 років доглядають за волоссям Селени Гомес, розповіли про процес перевтілення зірки американському Elle: "Цей колір створений унікально для Селени, ми хотіли досягти ідеального балансу прохолодного і теплого відтінку, який би підходив до тону її шкіри. Вийшов дуже модний образ, який ідеально підходить для літа. Зазвичай Селена віддає перевагу більш натуральним перевтіленням, але цього разу вона вирішила піти на великі зміни".

За словами hair-стилістів вони витратили 8 годин роботи і 200 шматочків фольги, щоб підняти темно-каштанове волосся на 7 рівнів. Зокрема, майстри зберегли натуральний відтінок коренів Гомес, що водночас додає актуальності її зовнішньому вигляду і полегшує процес догляду за відрослими волосинами.

З новим кольором волосся та в неочікуваному вбранні папараці помітили Селену біля дверей Nobu, одного з ресторанів Малібу. Зірка вирішила піти на вечірню прогулянку в ультракороткій чорній сукні, замшевих ботфортах без підборів та шкіряному пальто з хутряним коміром. Білявка довершила образ золотими ланцюжками на шиї.



Селена Гомес на прогулянці з новим кольором волосся / Фото COPYRIGHT