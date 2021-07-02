Blooming: модний літній манікюр із квітковими мотивами – 10 ідей

2 липня 2021 , 14:18
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Джерело:

Cosmopolitan

Квітковий манікюр на літо матиме особливо красивий, безтурботний і стильний вигляд на нігтях. Квіткові мотиви у нейл-дизайні є класикою, яка завжди залишається актуальною. Вони можуть бути ніжними, свіжими, романтичними, зухвалими, кокетливими – вибір за вами.

Влітку 2021 можна експериментувати з квіточками у стилі мультиків, милими лаконічними букетами, плетінням листя, цілими квітковими картинами на нігтях. Вам у нагоді стане добірка з 10 неймовірно красивих і модних ідей для квіткового манікюру, який збиратиме компліменти від оточуючих.

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10 наймодніших ідей квіткового манікюру на літо 2021

Ніжне класичне поєднання блакитного кольору з білим

Пастельний романтизм

Гра з контрастом

На стильному срібному тлі

Емоційні квіти

Ромашкове поле

Жовті квіти на нігтях для сонячного літа

Чорно-білий квітковий мікс

Лаконічний манікюр може бути ефектним

Золоті пелюстки

 

Автор: Лідія Цюпера