Засновниця престижного монреальського манікюрного салону Le Manoir, Емілі Санскартье радить у другій половині літа звернути увагу на візерунок тай-дай і повторити його на своїх нігтях. Раніше така техніка була популярною в макіяжі, а тепер ще й у манікюрі.

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Актуальний тренд у манікюрі на літо 2021

У виданні Hypebae зазначають: "Тай-дай – тенденція з 70-х років, яка різко повернулася в моду кілька сезонів тому, та продовжує залишатися популярною. Тепер і в нейл-арті".

Авторитетні майстри манікюру переконані, що нейл-дизайн у стилі тай-дай знову став популярним завдяки своїй універсальності. Адже такий манікюр має ефектний вигляд, що не зважає його ненав’язливо підійди до будь-якого стилю і аутфіту.

Ідеї від зіркових нейл-майстрів, якими вони діляться на своїх інстаграм-сторінках можуть надихнути вас на створення трендового візерунку на нігтях. Вибирайте те, що вам найбільше до вподоби.