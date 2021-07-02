Blooming: модный летний маникюр с цветочными мотивами – 10 идей

14:18

Цветочный маникюр на лето будет особенно красиво, беззаботно и стильно выглядеть на ногтях. Цветочные мотивы в нейл-дизайне это классика, которая всегда остается актуальной. Они могут быть нежными, свежими, романтичными, вызывающими, кокетливыми – выбор за вами.