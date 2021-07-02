Blooming: модный летний маникюр с цветочными мотивами – 10 идей

2 июля 2021 , 14:18
Читати новину українською

Источник:

Cosmopolitan

Цветочный маникюр на лето будет особенно красиво, беззаботно и стильно выглядеть на ногтях. Цветочные мотивы в нейл-дизайне это классика, которая всегда остается актуальной. Они могут быть нежными, свежими, романтичными, вызывающими, кокетливыми – выбор за вами.

Летом 2021 можно экспериментировать с цветочками в стиле мультиков, милыми лаконичными букетами, плетением листья, целыми цветочными картинами на ногтях. Вам пригодится подборка из 10 невероятно красивых и модных идей для цветочного маникюра, который будет собирать комплименты от окружающих.

К теме: Узор лета: нейл-эксперты назвали актуальный тренд в маникюре 2021 – яркие фото

10 самых модных идей цветочного маникюра на лето 2021

Нежное классическое сочетание голубого цвета с белым

Пастельный романтизм

Игра с контрастом

На стильном серебряном фоне

Эмоциональные цветы

Ромашковое поле

Желтые цветы на ногтях для солнечного лета

Черно-белый цветочный микс

Лаконичный маникюр может быть эффектным

Золотые лепестки

 

Автор: Лідія Цюпера