Бореться з акне та сповільнює старіння: для чого в косметиці потрібен цинк

29 січня 2021 , 16:54
Читать новость на русском

Про корисну властивість цинку для підтримування імунітету людям відомо ще зі шкільних років. Навіть на час пандемії люди рекомендують вживати елемент, аби уникнути зараження вірусом. Проте цинк є також необхідним для шкіри, тому його можна часто зустріти у складі антивікових б’юті-засобів та продуктів для зволоження.

Джерело: Harper's Bazaar

Насправді цинк почали використовувати у косметичних цілях ще у давнину. Єгиптяни наносили цинкову мазь на шкіру, щоб посприяти швидшому загоєнню ран та навіть для того, аби зберегти молодість надовго.

Читайте також: Для хорошого самопочуття та ідеального тіла: що варто додати у ванну під час купання

Користь цинку в складі косметики

Цинк – це компонент, який часто можна побачити у складі косметичних засобів. Його користь на покращенні імунітету не закінчується. Вже кілька століть цинк використовують як основний активний інгредієнт для виробництва косметики. Адже елемент володіє антибактеріальними і знезаражувальними властивостями. Зокрема, він допомагає шкірі нормалізувати продукування себуму.

Зазвичай цинк є в косметичних засобах, які призначені для боротьби з акне та постакне, а також для догляду за жирною шкірою. Елемент допомагає позбутися від запалення, зупиняє розвиток бактерій та нейтралізує жирний блиск на обличчі.

Окрім перелічених переваг, цинк ще є потужним антиоксидантом. Він створює захист для клітин організму від пошкодження вільними радикалами. Таким чином процеси старіння шкіри сповільнюються і зморшки передчасно не з’являються. Дерматологи рекомендують користуватися косметикою з цинком у поєднанні з церамідами та колагеном. Така корисна комбінація допоможе покращити ефект догляду за шкірою в домашніх умовах. А саме: зробить обличчя пружним і підтягнутим, додасть йому натурального блиску.

Цинк можна знайти в різних косметичних продуктах. Найчастіше – це маски, сироватки, креми і лосьйони для зволоження шкіри, вдосконалення її рельєфу і захисту від шкідливого впливу чинників зовнішнього середовища у вигляді забруднень і ультрафіолетових випромінювань.