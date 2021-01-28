Домашні спа-вечори – це дуже корисна звичка не лише для догляду за своїм тілом, але й для покращення загального самопочуття. Є 7 рецептів, які можна використовувати під час купання, додаючи у ванну живильні натуральні інгредієнти.

Джерело: Harper's Bazaar

Прийом ванни допомагає розслабитися після важкого робочого дня. Зокрема, така релаксація може пом’якшувати, зволожувати і живити вашу шкіру, сприяти хорошому самопочуттю. Тому існує кілька ідей, як вдосконалити домашню спа-процедуру, аби вона була не лише приємною, але й корисною. Вам знадобляться морська сіль, ефірні олії, трави і не тільки.

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З чим приймати ванну

Імбир та харчова сода

Такий рецепт слугуватиме чудовим детоксом для вашого організму і шкіри. Важливо, аби імбир був свіжим, тоді його властивості сприятимуть потовиділенню у ванні навіть за невисокої температури води. У результаті ваші пори очищуватимуться. Аби підсилити ефект, додайте харчову соду або гірчичні зерна, виноградний оцет і морську сіль.

Ромашка з лавандою

Суміш корисних трав допоможе впоратися з безсонням. Ванна з ромашкою працює, як заспокійливий чай, але для тіла. Лаванда також славиться своїми заспокоювальними властивостями. Коли ви поєднаєте перелічені інгредієнти, то отримаєте подвійну релаксацію. Для цього покладіть у воду гілочку сухої лаванди та кілька пакетиків натурального ромашкового чаю.



З чим можна приймати ванну / Фото з інстаграму Жозефін Скрівер

Сіль Епсома і гаряча вода

Ця композиція допоможе вам нейтралізувати біль у м’язах. Сіль Епсома ще називають англійською сіллю. Склад інгредієнту багатий на сульфат магнію, що має хороший вплив на м’язи, коли ви їх перенапружили. Аби позбутися від спазмів та розслабити тіло, прийміть ванну з гарячою водою ті сіллю Епсома. Після процедури у вас покращиться циркуляція крові, а зайва молочна кислота вийде з м’язів.

Ефірна олія лаванди

Ванна з лавандовою олією є особливо корисною для жінок на час передменструального синдрому. Рослина володіє властивостями, які полегшують головну біль, піднімають настрій, коли він зазвичай нестабільний у певні дні місяця. Ефірна олія лаванди виконує функцію анальгетика у момент спазмів і коліків, коли вбирається у шкіру. Аби позбутися від симптомів ПМС, додайте у свою ванну чудодійну суміш: 40 крапель лавандової олії, морську сіль або спеціальну бомбочку зі схожим складом.

Перцева м’ята у поєднанні з евкаліптом

Ванна з правильними додатками допомагає навіть під час грипу. Проблему з дихальними шляхами може вирішити купання з кількома краплями ефірних олій евкаліпта і перцевої м’яти завдяки масляним випарам. Також рідини освіжають, балансують температуру тіла і знімають загальний біль.



Користь прийому ванни для тіла та загального самопочуття / Фото з інстаграму Жозефін Скрівер

Огірок та вівсяні пластівці

У випадку сонячних опіків можна приймити прохолодну ванну. Щоб покращити стан шкіри після, вам знадобиться приготувати цілющу суміш: перемеліть огірок у блендері або тонко наріжте його, зцідіть воду, яка виділиться, і додайте її до води у ванну. Для додаткового охолодження і заспокоєння тіла використовуйте вівсяні пластівці, які пом’якшують дерму, харчову соду, сіль Епсома, м’ятний чай.

Лаванда з трояндою

Королівська комбінація, яка стає у нагоді у стресових ситуаціях. Лаванда виконує антистресову функцію та заспокоює м’язи і нервову систему. У ванну можна додавати як суху гілочку лаванди, так і ефірні олії. Домашні спа-процедура буда ефективнішою, якщо також використати пелюстки троянди або ефірну олію квітки. Зокрема, кілька ложок солі Епсома, яка містить багато магнію, допоможуть розслабитися.